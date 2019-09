Snack da viaggio: consigli e soluzioni sane per il tuo personale travelfood

Preparare e valigie, selezionare i vestiti ( spesso troppi!), é prevalentemente, l' unica cosa che satura la maggior parte del controllo e della riflessione, quando ci si appresta ad un viaggio. Male! Pensare a cosa mangerai mentre viaggi, è importante tanto quanto pensare a cosa indosserai! Questa è la mia classifica per te, alcuni consigli 'commestibili' per il tuo bagaglio

Avere del buon cibo a portata di mano, può fare la differenza

Puoi prevenire eventuali cali di zuccheri nel sangue, che influenzano l'umore e il livello di pazienza. Riduce al minimo le tempistiche per assumerlo, la delusione perché, siamo sinceri, il cibo degli autogrill ( se non vuoi prosciugare il portafogli prima del tempo)o nei treni non é il più buono e/ o sano, altresì, mangi esattamente quello che vuoi, sapendo perfettamente ciò di cui ti stai nutrendo. Cosa di non poco conto, risparmi un sacco di soldi, quasi abbastanza per pagare per un altro viaggio! (Beh, non proprio, ma rendo l' idea).

Scelta dei cibi

La scelta dei cibi giusti può richiedere un po 'di pratica, ecco un elenco di idee meravigliose, adatte a tutte le esperienze di viaggio, come voli (lunghi e brevi), viaggi in treno e viaggi in auto.

Frutta a go-go

Fresca, croccante, sana, la frutta é la soluzione vincente. Che tu sia in macchina ( anche alla guida), in treno o altro, la frutta è una delle alternative spezzafame e rinvigorenti, di sicura efficacia e appagamento. Chicchi di uva, pere della varietà piccola e croccante, tra l'altro piene di sali minerali, che le rendono adatte per la calura estiva e relativa sudorazione e perdita di liquidi; mele, banane, pratiche sazianti. Anche l' ananas e melone, avendo cura di prepararle il giorno prima della partenza, a piccoli pezzi in contenitori ermetici, risultano un pasto valido e leggero.

Panini

Qui siamo sul classico, è vero, ma per gli irrinunciabili al ' morbido scrigno' che sa di forno, non puoi non prepararli. Pane fresco, fragrante, farcito con semplice prosciutto o altro salume, unito a del formaggio e magari a verdure crude, che quindi non bagnano il pane e che conferiscono un aspetto vivo e croccante al palato.

Snack facili da mangiare

Cracker, contenitori di granola fatta in casa, fette biscottate, mandorle, noci e ancora carote, cetrioli pomodorini (sempre mondate e preparate precedentemente e riporre in contenitori ermetici), vengono in aiuto per i cali di attenzione e quando il languorino fa capolino.

Prodotti da forno fatti in casa

Prepara una serie di muffin, dolci o salati, usando frutti, formaggi, semi di lino, sesamo, bacche di goji, la mattina del tuo viaggio, sarà un altro sicuro piacere per i bambini e non solo.

Insalate

Le insalate possono essere un sorprendente pasto sano, nutriente e dal potere saziante ma senza appesantire. Fresche, colorate, piene: mille varietà e spazio alla fantasia, renderanno la pausa, verso la meta di viaggio, curativa e attenta. Rucola, radicchio, iceberg, verdure a julienne, mais, frutta secca e semi, con o senza aggiunta di proteine animali, come: uova sode, tonno al naturale, formaggio, prosciutto, mozzarella, saranno i protagonisti delle tue insalate. Mix sorprendentemente graditi, anche da chi le verdure non le ama.

Da ricordare..

Bicchieri, forchettine e contenitori monouso, tovaglioli, salviette umidificate, non dovranno mai mancare. Sacchetti di carta e plastica, sia a contenere che per raccogliere, dopo aver consumato il pasto o lo snack, da gettar via. Ovviamente acqua a volontà, caffè' in termos e volendo del tè freddo, preparato con cura il giorno prima e riposto in frigo.

Ora sei pronto a partire, buon viaggio dunque, avrà sicuramente un sapore finalmente diverso!

Dove procurarti il necessario per il tuo cib da viaggio:

Frutta secca pocket

Contenitori ermetici solidi e liquidi

Caddy's Treviso - Via Montello 34 Treviso TV | 31100