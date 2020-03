Alto Trevigiano Servizi, la gestione pubblica ed efficiente del servizio idrico

52 comuni per un totale di circa 214.000 utenze, mezzo milione di persone servite in un territorio esteso per oltre 1.300 chilometri quadrati.

Sono questi i numeri di Alto Trevigiano Servizi, la società pubblica di gestione del servizio idrico integrato della “destra Piave”. Fondata nel 2007 con l’obiettivo di riunire le realtà storiche operanti nel settore della gestione idrica del territorio, da cui ha ereditato strutture, personale e competenze: lo Schievenin Alto Trevigiano, Schievenin Gestione, Consorzio Sant'Anna, la Calcola, Consorzio depurazione Montelliano, Consorzio depurazione Montebelluna Caerano San Marco, il Comune di Treviso e Castelfranco, l’azienda consorziale SIC e la gestione di oltre 20 Comuni a gestione diretta. Da ultimo con atto del 29 luglio 2017 si è perfezionato il percorso delle acquisizioni con l’incorporazione per fusione delle società Schievenin Alto Trevigiano srl e Servizi Integrati Acqua srl.

Ogni giorno il lavoro di Ats consiste nel prelevare l’acqua dalle fonti di produzione, renderla potabile e distribuirla a tutte le utenze. Per poi per farla defluire nella rete fognaria, depurarla negli appositi impianti e infine restituirla pulita all’ambiente. In tutti questi passaggi, la qualità dell’acqua è controllata costantemente, grazie alle analisi effettuate dai laboratori.

La gestione in “house” attraverso cui opera Alto Trevigiano Servizi significa affidare ad un'unica Società, partecipata dalle sole Amministrazioni Pubbliche, la gestione del servizio idrico integrato dell’acqua, garantendo efficienza, efficacia ed economicità, gestendo le fonti, la distribuzione dell’acqua potabile, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino allo scarico delle stesse nell'interesse della collettività e fuori da logiche di mercato, puntando ad assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione dell'azienda.