Lunedì 18 maggio riaprono gli sportelli ATS di Montebelluna, Treviso e Pederobba

Da lunedì 18 maggio, riaprono gli sportelli di Alto Trevigiani Servizi di Montebelluna, Treviso e Pederobba.

L'orario sarà da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il mercoledì dalle 14.30 alle 18.00. Montebelluna sarà a disposizione dell'utenza anche il lunedì, dalle 14.30 alle 18.00.

Restano invece chiusi, fino a nuovi aggiornamenti, gli uffici di Castelfranco Veneto, Pieve di Soligo, Pieve del Grappa, Riese Pio X e Quero-Vas.

Si ricorda che gli utenti avranno accesso uno per nucleo familiare, dovranno entrare nei locali dotati di guanti e mascherina e mantenere la distanza di un metro. Sarà ammesso un numero massimo di 4 persone per Montebelluna e Treviso e 5 per Pederobba. Per facilitare il compito degli operatori è preferibile prenotare l’appuntamento al numero verde 800.800.882.

E’ inoltre attivo anche lo Sportello digitale di Villorba dove è possibile svolgere tutte le pratiche collegandosi in video con un nostro operatore.

Inoltre i canali digitali (sportello on-line, APP e call center) continueranno sempre a rimanere a disposizione dell'utenza, per svolgere tutte le pratiche del Servizio Idrico Integrato.

Per maggiori informazioni, visita il sito.