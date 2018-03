Borgo Molino Rinascita Ormelle: svelate le rose Allievi e Juniores per la stagione 2018

ORMELLE Presentazione a Ormelle delle squadre del Borgo Molino Rinascita Ormelle. Come sempre un grande appuntamento che coinvolge la cittadinanza. Perché la società ciclistica di Ormelle da oltre cinquant'anni fa parte integrante del tessuto sociale cittadino in quella che è considerata una delle capitali venete per la produzione di vino.

Un appuntamento al quale mai nessuno vuole mancare. In particolare i vertici della Federazione Ciclistica Italiana. Anche perchè da ben 20 anni la Rinascita Ormelle ha un saldo e stretto legame con il Friuli, terra di vino e di ciclismo come il Veneto. A fare gli onori di casa il presidente del sodalizio grigio verde, Pietro Nardin, titolare dell'omonima azienda di produzione di vini, Borgo Molino, azienda che è pure primo sponsor della società. Sul palco a sfilare come ospiti il presidente del comitato Veneto delle Federazione Ciclistica, Igino Micheletto assieme al suo vice Ivano Corbanese e al presidente del comitato provinciale di Treviso, Giorgio Dal Bo. E soprattutto Bruno Battistella, ex presidente del comitato friulano della Federciclismo ed ora consigliere federale, che da sempre ha tenuto a battesimo l'alleanza veneto - friulana della società ora presieduta da Nardin. E ovviamente Stefano Bandolin presidente del Comitato regionale friulano, assieme al presidente del comitato provinciale di Udine, Domenico De Filippo.

Ospite d'onore Gianni Giacomini, da sempre legato alla Rinascita Ormelle prima come come corridore, ex campione del mondo di ciclismo dilettanti strada nel 1979 a Valkenburg in Olanda. Una novità invece per il Borgo Molino Rinascita Ormelle. Nel 2018 l'accordo, per la categoria dei giovanissimi, con la vicina società di Maserada sul Piave, Ottavio Zuliani. Sul palco sono sfilati i giovanissimi che diventeranno anche portacolori della Borgo Molino Rinascita Ormelle. Presente anche Fabio Mazzucco, corridore leader lo scorso anno della formazione grigio verde e passato quest'anno nella categoria dei dilettanti, con la Trevigiani, la continental di Mirko Rossato.

E poi via via sono sfilati anche i corridori delle categorie allievi e juniores, ovvero la punta di diamante della società di Ormelle. Sono stati ricordati anche i successi della stagione agonistica appena conclusa, 10 vittorie nella categoria juniores, con corridori come Mazzucco appunto, Bobbio, Grendene e altri che hanno brillato in gara. Tra i capolavori il terzo posto al campionato italiano juniores e il secondo, di Fabio Mazzucco, al campionato regionale veneto, organizzato dalla stessa Rinascita Ormelle Borgo Molino.

Le formazioni 2018 della Borgo Molino Rinascita Ormelle



Allievi:

Andrea Bettarello, Maicol Comin, Riccardo Florian, Igor Gallai, Danny Gazzin, Davide Ruffoni, Leonardo Negro, Matteo Balistreri, Vittorio Mattia Marchi, Luca Rossetto, Lorenzo Ursella.

Direttori sportivi: Andrea Toffoli e Stefano Zanin;

Accompagnatore Antonio Noale.



Juniores:

Emanuele Zumerle, Gioele Polano, Simone Raccani, Marco Grendene, Cristian Bonanni, Vojislav Peric, Davide Cattelan, Yuri Lunardelli, Vittorio Biasibetti.

Direttori sportivi: Christian Pavanello e Carlo Merenti;

Accompagnatori: Fabio Grendene;

Meccanico Piero Durigon.

Gallery