Lavoro in produzione su turni: si cercano conduttori d'impianto

Diploma in ambito tecnico ed esperienza pregressa nel ruolo, anche minima; non si escludono neo diplomati. Sono questi i requisiti fondamentali per la selezione curata da Adecco per conto di Electrolux. Completano il profilo buone capacità di comunicazione, competenza nella gestione di risorse, proattività e problem solving.

Le risorse saranno inserite in produzione e si occuperanno dell'avvio, alimentazione, conduzione e sorveglianza dell'impianto di produzione. All'occorrenza dovranno anche intervenire per ripristinare e regolare la temperatura, tensione, corrente. E' pertanto richiesta disponibilità full time e con turnazione anche in orario notturno.

Il lavoro di conduttore d'impianto implica la capacità di interpretare i dati necessari per il funzionamento dell'impianto e saper effettuare calcoli d'officina, verificare le conformità in ottica di sicurezza, collaborare alle attività di cambio produzione/attrezzaggio, effettuare registrazioni e regolazioni per migliorare la qualità del prodotto, collaborare alle attività di manutenzione, supportare la funzione qualità per il controllo dei primi pezzi di produzione.

Per candidarsi alla posizione, basterà accedere a questo link e compilare il form apposito. L'inizio del lavoro è previsto per luglio.

Electrolux offre inserimento diretto in azienda con un percorso di crescita professionale. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati alle capacità e competenze dei candidati.