Emergenza Covid-19: si cercano urgentemente addetti alle pulizie

Per far fronte all'esigenza del momento, ovvero alla sanificazione dei locali in seguito alla diffusione del Covid-19 su tutto il territorio italiano e in particolare Veneto, regione tra le più colpite in termini di contagi, Adecco sta selezionando del personale addetto alle pulizie per conto di un'azienda con sede nel Trevigiano.

Si cercano persone che abbiano maturato esperienza nel settore delle pulizie industriali, che siano precise, amanti della pulizia e dell'igiene.

Per chi fosse interessato potrà inoltrare la propria candidatura attraverso questo link.

Le risorse selezionate saranno inserite con un contratto part-time e si occuperanno di sanificazione ordinaria, pulizia vetri e lavaggio, deceratura ed inceratura pavimenti, grazie all'utilizzo di macchinari industriali (come monospazzola e lucidatrice).