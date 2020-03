Urgente: si cercano autisti per trasporto merci

Dato il momento di grande apprensione che tiene l'Italia con il fiato sospeso e le tante limitazioni imposte per impedire la diffusione del contagio da Covid-19 (Coronavirus), alcune figure lavorative diventano fondamentali soprattutto laddove le persone sono impossibilitate a muoversi o non lo fanno proprio per non creare situazioni di trasmissione del virus, nel rispetto del Dpcm firmato dal premier Conte l'8 marzo scorso.

A tal proposito Adecco sta selezionando autisti con patente C con CQC, che abbiano esperienza pregressa nel trasporto merci con furgone, attività di carico/scarico e buona conoscenza della provincia di Treviso.

L'orario di lavoro sarà dal lunedì alla domenica con riposo infrasettimanale – fascia oraria 06/23.

Si cercano persone motivate che possano cogliere al volo questa occasione di lavoro; non aspettare, accedi a questo link e invia il tuo Cv.