Emergenza sanitaria: ricerca urgente di Oss

L'Italia, e in particolar modo il Veneto, da oltre un mese si trovano a fare i conti con un nemico che sta mettendo a dura prova l'intero sistema sanitario. L'emergenza coronavirus porta ad un mole di lavoro importante negli ospedali come nelle case di riposo che in alcune situazioni rischiano il collasso. Per far fronte a tutto questo si cercano urgentemente, su tutto il territorio regionale, Operatori socio sanitari (Oss) da inserire nelle varie strutture.

Su Treviso, si cercano in particolare persone che sappiano dare assistenza ai pazienti in difficoltà, svolgere piccole medicazioni, gestire semplici attività terapeutiche e che siano di supporto al personale medico infermieristico prensente nelle strutture.

La risorsa dovrà inoltre aiutare i pazienti a svolgere le nomali attività, seguendoli e soddisfando i loro bisogni, attuando attività di sterilizzazione, sanitizzazione e sanificazione.

Se rispondi a questi requisiti, non perdere tempo e invia la tua candidatura accedendo a questo link. Adecco si occuperà della selezione.