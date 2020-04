Academy di contabilità e amministrazione: corso online per under 30

Come sfruttare al meglio questo periodo di lockdown che ci "blinda" in casa? Investendo su sè stessi ad esempio e cercando di accrescere il proprio bagaglio culturale e professionale seguendo dei corsi on line.

Una grande oppurtunità arriva con l'Academy di contabilità e amministrazione "Talents in training" di Adecco. Un corso finanziato da Formatemp, pre-assuntivo e finalizzato ad un inserimento in apprendistato professionalizzante in staff leasing così da consentire la prosecuzione di ulteriori step formativi di specializzazione previsti dal piano formativo dell’apprendista.

Il corso è rivolto a giovani disoccupati under 30 che abbiano conseguito un diploma o una laurea ad indirizzo economico. Ma attenzione, i posti sono limitati, si tratta infatti di un'opportunità riservata a 15 persone.

L’obiettivo è quello di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso anche percorsi di formazione tecnica professionalizzante, in particolare per neo diplomati o neolaureati. Adecco vuole favorire un processo di up-skilling post scolastico su tematiche e competenze altamente richieste dalle aziende con cui tutti i giorni ci confrontiamo. Da qui nasce l'Academy nel settore amministrazione e contabilità.

Vista l'impossibilità di muoversi, le aule saranno virtuali e per seguire le lezioni basterà avere gli strumenti giusti ovvero essere in possesso di pc o tablet e connessione a internet. Il corso partirà il 28 aprile prossimo per concludersi il 7 maggio per un totale di 40 ore.

Per partecipare alla selezione basterà inviare il proprio cv a chiara.buizza@adecco.it.

I moduli didattici sono: sicurezza generale (4 ore), diritti e doveri dei lavoratori (4 ore), fatturazione clienti e fornitori (8 ore), prima nota (8 ore), scritture di bilancio (8 ore), registrazione fatture (4 ore) e invio e preparazione documenti quali F24, IVA, ecc (4 ore).