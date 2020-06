Occupazione giovanile, al via una work experience: domande entro il 30 giugno

Il mercato del lavoro è sempre più alla ricerca di figure da impiegare nel settore digitale e tecnologico. Secondo la ricerca pubblicata da LinkedIn Emerging Jobs Italia 2019 emerge come, scorrendo la classifica dei profili maggiormente ricercati, 7 posizioni su 10 siano legate allo sviluppo di software e la gestione dei dati informatici in ambito business.

Le aziende medie e grandi hanno infatti bisogno costante di aggiornamento delle referenze, dei manuali e dei riferimenti normativi relativi al prodotto e la necessità di avere una base dati univoca e strutturata dalla quale attingere. Da questo nasce quindi Orchestra®, un software che permette di ottimizzare la produzione sia dell'ufficio marketing sia dell'ufficio tecnico, senza costringere le aziende all'utilizzo di due piattaforme distinte, garantendo l'uniformità dell'informazione e riducendo le attività legate all'utilizzo.

Una piattaforma unica, la cui gestione richiede delle professionalità specifiche in grado di adoperarla, quello che viene identificato come Content strategist esperto di Erk Orchestra®. Una figura professionale che richiede una formazione ad hoc.

Ecco che, Adecco Italia S.p.a., nell’ambito del Programma operativo nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione giovanile (Piano di attuazione regionale Veneto garanzia giovani - Fase II – DGR nr. 765 del 04 giugno 2019) è alla ricerca di 8 partecipanti che prenderanno parte ad un progetto specifico di formazione; una work esperience che si articola in una serie di misure che, agendo sinergicamente, mirano a facilitare l'inserimento dei Neet nel mercato del lavoro.

Il progetto prevede 4 ore di Orientamento specialistico di II livello, volto a fornire a inquadrare i giovani nel loro futuro ruolo professionale; 200 ore di Formazione mirata all'inserimento lavorativo dove acquisiranno di competenze ad elevata specializzazione, con un livello medio-alto di complessità; 320 ore (2 mesi circa) di Tirocinio extra-curriculare nel territorio regionale, per consentire ai destinatari di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa direttamente sul luogo di lavoro attraverso una formazione on the job supportata costantemente dal tutor aziendale ed infine l'accompagnamento al lavoro, sostenendo il giovane nelle fasi di ingresso nelle esperienze di lavoro.

I destinatari del progetto sono giovani di età superiore ai 18 anni che non sono in obbligo formativo non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); non sono inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; non sono inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare; sono disoccupati; hanno aderito al Programma Garanzia Giovani ed hanno stipulato un Patto di Servizio in Veneto. Requistito minimo richiesto è un titolo d'istruzione secondaria superiore (diploma) che permette l'accesso all'Università. Saranno oggetto di valutazione delle candidature anche le esperienze pregresse di ciascun candidato.

La partecipazione alle attività è gratuita mentre è prevista una indennità di partecipazione non inferiore a 450 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. Il tirocinante dal canto suo deve seguire almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. Indennità di frequenza che è però incompatibile con il reddito di cittadinanza.

L’ammissione al progetto avverrà al termine di un colloquio conoscitivo – orientativo. La selezione si svolgerà il 2 luglio 2020, alle ore 9.30, nella filiale Adecco Italia S.p.a. in Viale Brigata Marche, 41, 31100, Treviso.

Per informazioni e adesioni al progetto è necessario inviare la propria candidatura entro il 30 giugno 2020, alle ore 13.00, tramite e-mail, all'indirizzo: employabilityveneto@adecco.it indicando nell’oggetto: “DGR 765 - Work Experience Specialistico” oppure consegnare presso la filiale Adecco in Viale Brigata Marche, 41, 31100 Treviso (TV).

La work esperince rientra nelle politiche attive messe in campo da Adecco, ente Accreditato in Regione Veneto per l’erogazione dei Servizi al Lavoro dal DDR 576 del 29/05/2012. Accreditamento n. L028.