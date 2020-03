Moda, turismo, ristorazione: tutte "le dritte" per sfondare

Ognuno di noi ha delle peculiarità o degli interessi che lo portano a scegliere un percorso lavorativo piuttosto che un altro. Elementi di "indirizzo" che da soli non bastano per trovare la propria dimensione a livello professionale. Spesso si ha bisogno di persone/strutture in grado di fornire supporto e formazione specifiche. Persone che grazie alla loro esperienza e professionalità possano guidare il candidato nella propria mission.

In questo senso Adecco mette a disposizione degli aspiranti chef, piuttosto che delle aspiranti stiliste, dei percorsi di formazione specializzata e un’assistenza lavorativa e legale gratuita attraverso Adecco Tourism & Fashion. I segmenti di specializzazione sono: ristorazione, hotellerie, airport, fashion & luxury, events.

In cosa consistono e a chi si rivolgono? Scopri i dettagli a questo link

Si tratta di soluzioni personalizzate che sono il frutto di un’attenta analisi dei bisogni dei candidati e del contesto lavorativo e di mercato nel quale vengono collocati. Analisi che passa attraverso colloqui individuali, phone interview e videocolloqui, testing per valutare le competenze e colmare le mancanze; assessment individuali; percorsi di Formazione ad hoc; percorsi di carriera e servizi di ricollocazione professionale e career transition.