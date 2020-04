Soft Skill: le competenze personali per il tuo curriculum vitae

Il curriculum vitae è il documento principale da presentare per provare a entrare nel mondo del lavoro, spesso però è incompleto. Tutti sanno che nel curriculum vanno indicate le esperienze lavorative e il percorso formativo, ma non è finita qui! I candidati spesso dimenticano del tutto di segnalare le proprie soft skill mentre, magari, si dilungano su titoli acquisiti per corsi di poca importanza rispetto alla candidatura inoltrata.

In parole semplici, per soft skill si intendono tutta quella serie di competenze trasversali che nella vita lavorativa sono importanti come o più delle competenze tecniche e professionali acquisite con l’esperienza (hard skill). Fra le soft skill, le principali e più richieste nel mondo del lavoro sono:

saper comunicare efficacemente;

saper lavorare in gruppo;

essere in grado di tenere testa allo stress.

Quando utilizziamo il termine soft skill come si legge sul sito Adecco.it stiamo parlando, quindi, di capacità relazionali e comportamentali, che caratterizzano la nostra persona e indicano il modo in cui ci poniamo rispetto il contesto lavorativo nel quale operiamo o vorremmo operare. Le soft skill sono importantissime anche per potersi rapportare in modo ottimale con tutte le persone che fanno parte del proprio ecosistema lavorativo: colleghi, responsabili ed eventualmente clienti.

Le soft skill dipendono, essenzialmente, dal background socio-culturale di ognuno di noi, e sono la risultanza di una serie di comportamenti ed esperienze di vita lavorativa e non. Oltre alla comunicazione efficace, all’attitudine al team-work e alla gestione dello stress, ci sono altre soft skills molto apprezzate (da inserire nel cv se si ritiene di possederle):