Tutto pronto per il 2° Torneo indoor baseball "Città di Maserada sul Piave"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 26 marzo, la società A.S.D. RiverStones di Maserada sul Piave organizza il 2° Torneo Baseball Indoor "Città di Maserada" che si disputerà presso la palestra frazionale di Candelù. Il Torneo sotto l'egida della FIBS e con il patrocinio del Comune di Maserada sul Piave prevede la partecipazione di 6 squadre Under 12, che giocheranno un calendario all'italiana dalle 9 alle 17.00. Alle 17,30 seguiranno le premiazioni. La compagine under 12 di casa, i River Stones, sfideranno i pari età delle Società Rangers di Redipuglia, Europa di Bagnaria Arsa, Delfini di Latisana, Pumas di Ponte di Piave e i Thunders di Castelfranco Veneto.

Le gare inizieranno alle ore 9,30 e termineranno alle 17. Al termine per le premiazioni presenzieranno il Sindaco di Maserada, Sig.ra Anna Sozza, l'Assessore allo Sport, Sig. Silvano Polo, il Presidente FIBS, Sig. Andrea Marcon, il Vice Presidente, Sig.Fabrizio De Robbio, e il Presidente Comitato Regionale Veneto FIBS Sig.ra Daniela Olivieri. Questa giovanissima società, nata nel 2015, riparte quest'anno con nuovi entusiasmi, dopo la stagione 2016 molto travagliata, e con un rinnovato Direttivo iniziando il nuovo cammino con la squadra Under 12 che rilancerà il baseball/softball agonistico sul territorio. Purtroppo non è ancora partita l'attività presso le scuole primarie del comprensorio di Maserada e per questo motivo non è stato possibile dar vita ad altre rappresentative. Il grande lavoro della nuova Società e in particolare dei due allenatori, Silvano Paro e Christian Girotto, ha permesso di mantenere in vita la squadra U12 che disputerà per il secondo anno consecutivo il campionato Federale di categoria. A.S.D. RIVERSTONES Addetto Stampa Paolo Basso