28° Trofeo Città di Mogliano: un successo la kermesse dedicata al mini-rugby

MOGLIANO VENETO E’ stata una domenica con gli occhi puntati sul grande appuntamento casalingo per il Mini Rugby e con il cuore ed un pensiero alla partita esterna della prima squadra. Al “Quaggia” di Mogliano Veneto ha avuto luogo la 28a Edizione del Torneo Città di Mogliano riservato ai ragazzi Under 6-8-10 e 12. Gli impianti di Via Colelli sono stati presi d’assalto da tantissimi giovani atleti che hanno partecipato al torneo biancoblù.

In mattinata, nei pressi della Club House, si è anche assistito all’anticipo della presentazione del libro “Niki Gioca a Rugby”, terzo volume della collana "Il piccolo sportivo" scritto da Federica Guerretta con la collaborazione del Direttore Sportivo del Marchiol NicolòMattia Pagotto e con illustrazioni di Luna Colombini. Tante le fatiche ma moltissime le soddisfazioni. Una giornata fantastica, ricca di sport e divertimento per tutti i piccoli atleti che si sono confrontati sui campi dello Stadio Quaggia. Al termine della giornata, i vincitori delle singole categorie sono stati nell’ordine:

Under 6: Rugby Mogliano B

Under 8: Rugby Udine

Under 10: Rugby Benetton A

Under 12: Rugby Valsugana A

A vincere il trofeo riservato alla miglior società del torneo, è stato il Mogliano Rugby. "Un grandissimo e doveroso ringraziamento va come sempre ed in particolare agli sponsor del Torneo: Sartori Group, Unicooper Servizi, Promed, Pro&motion, Hive Corporation. Il loro contributo è stato e sarà sempre indispensabile per l’organizzazione di eventi come quello appena concluso. Un 'grazie' maiuscolo allo staff organizzatore del Torneo, a tutti i genitori volontari sempre presenti e agli atleti U18 e della prima squadra che hanno prestato servizio. Il vostro aiuto è stato prezioso! Un ringraziamento anche alla Croce Rossa ed ai medici presenti, all’Associazione Carabinieri in congedo e alla polizia locale. Arrivederci al prossimo anno, ancora allo Stadio 'Maurizio Quaggia', ancora insieme per la ventinovesima edizione del Torneo Città di Mogliano".