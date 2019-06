Corsa all'alba: oltre 2500 atleti per la partenza della "5 alle 5"

Treviso mette la sveglia all’alba. Tutto pronto per la quinta edizione della “5 alle 5”, l’ormai tradizionale corsa in orario antelucano organizzata da Salvatore Bettiol e dallo staff della Mezza di Treviso.

I numeri sono da primato: 2536 iscritti. Battuto, di poco, il record di partecipazione del 2018. E, curiosamente, anche questa volta le donne saranno nettamente più degli uomini (1531 contro 1005). Correranno tra gli altri il sindaco di Treviso, Mario Conte, runner appassionato (ha partecipato anche all’ultima 100 chilometri del Passatore), e il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, che guiderà parte dei relatori del convegno “1st Treviso Lung Day”, in programma nel weekend al Ca’ Foncello. Un modo per ricordare a tutti l’importanza dell’attività fisica nella prevenzione di numerose patologie, tra cui quelle polmonari. Mario Conte non sarà l’unico sindaco al via: annunciato anche Matteo Guidolin, “primo cittadino” di Riese Pio X (appena riconfermato) e leader del popolare gruppo “Los Massadores”, che alla “5 alle 5” schiererà pure Dimitri Trinca, Andrea Roncato e Mauro Berti. Tra le iscritte figura inoltre Anastasia Dantchinova, ex nazionale russa di mezzofondo (ha partecipato ai Mondiali di cross di Torino 1997), da tempo residente nella Marca. Oggi corre (e pattina) solo per diletto. Anche per lei, così come per gli altri 2500 iscritti, la “5 alle 5” sarà un puro divertimento, senza bisogno del cronometro. La “5 alle 5” sarà l’occasione per andare alla scoperta, in un orario inusuale e da una prospettiva insolita, di angoli noti e meno noti di Treviso. Per gettare uno sguardo diverso a strade e piazze che scandiscono la nostra quotidianità. Per assaporare nuove sensazioni nella cornice di una città ancora addormentata.

La partenza avverrà alle 5 in punto dal Bastione San Marco, sulle mura cittadine. Il percorso, 5,6 chilometri messi in sicurezza dai volontari del Ser, si svilupperà nel cuore del centro storico, andando da Borgo Cavour a Piazza dei Signori, dalla Pescheria alla zona delle riviere, da Corso del Popolo al Duomo, per poi tornare al punto di partenza. Sarà una grande festa, anche se dai toni bassi per non disturbare il sonno altrui. E, all’arrivo, i partecipanti saranno accolti da una grande colazione di gruppo, servita dagli Alpini del gruppo “Città di Treviso”, con il tè e il caffè offerti da Novagest e le brioche appena sfornate. Poi, tutti al lavoro. Tutti i partecipanti alla “5 alle 5” riceveranno un pettorale personalizzato, sia pure simbolico, non trattandosi di una gara, e una splendida t-shirt tecnica Diadora, quest’anno di colore rosso. Domani, giovedì 6 giugno, per tutta la giornata, al negozio Sportler di Silea, nuovo partner della manifestazione, la distribuzione di pettorali e t-shirt. Sarà anche una tappa d’avvicinamento alla Mezza di Treviso, la mezza maratona internazionale del 13 ottobre, anch’essa organizzata da Salvatore Bettiol e da Bettiol Sport Events, e abbinata ad una 10 chilometri aperta a tutti. Per ulteriori informazioni: www.lamezzaditreviso.com.

Il percorso

Le strade e le piazze dell’edizione 2019 della “5 alle 5”: Mura cittadine, Bastione San Marco (partenza) > Borgo Cavour > Via Canova > Via Calmaggiore > Via Indipendenza > Via Martiri della Libertà > Piazza San Leonardo > Via Palestro > Via Pescheria > Via San Parisio > Via San Francesco > Via Alessandro Manzoni > Via Sant’Agostino > Borgo Cavalli > Via San Girolamo > Via Carlo Alberto > Via San Leonardo > Piazza Santa Maria dei Battuti > Via Sant’Agata > Via Gualpertino da Coderta > Riviera Garibaldi > Riviera Santa Margherita > Corso del Popolo > Via Diaz > Via San Nicolò > Viale Cesare Battisti > Piazza Duomo > Via Canova > Borgo Cavour > Mura cittadine, Bastione San Marco (arrivo).