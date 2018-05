“Accumoli in marcia”, un ponte solidale tra Vittorio Veneto e il Comune terremotato

VITTORIO VENETO C’è un legame di solidarietà che unisce Vittorio Veneto ad Accumoli, piccolo comune in provincia di Rieti colpito, ad agosto e ottobre 2016, dal terremoto che ha portato vittime e distruzione. Un legame che passa per lo sport, ma anche attraverso la valorizzazione del territorio e delle sue bellezze, oltre alle specialità enogastronomiche, e che si concretizza domenica 3 giugno con la prima edizione di “Accumoli in marcia”, manifestazione podistica non competitiva a passo libero su due percorsi di 6 e 18 km. Alla regia dell’evento, insieme al Comune di Accumoli e alle locali associazioni Laga Insieme onlus e Radici Accumolesi, c’è anche Scuola di Maratona Vittorio Veneto.

In autunno è stata Scuola di Maratona Vittorio Veneto, che conta tra i suoi associati Annarita, nativa del piccolo paese reatino ma da anni residente a Conegliano e che poi ha preso i contatti con le associazioni locali, a lanciare l’iniziativa. Subito piaciuta ed accolta con entusiasmo da tutta l’associazione presieduta da Ivan Cao – che all’attivo ha già numerosi eventi sportivi di solidarietà - nell’ottobre scorso c’è stata una prima “missione” vittoriese ad Accumoli per presentare il progetto e sondare la disponibilità. Il Comune e le associazioni reatine hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa che è stata quindi organizzata. «La solidarietà dimostrata da Scuola di Maratona Vittorio Veneto deve essere uno sprone per tutto il territorio – ha dichiarato il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci presentando nei giorni scorsi l’iniziativa alla stampa - Questo evento è d'importanza vitale per la promozione delle bellezze ancora presenti sul nostro territorio». Prima la scossa di agosto, poi quella di ottobre 2016, hanno devastato Accumoli e i suoi borghi.

«Lo scopo, oltre a portare speriamo il sorriso e il nostro messaggio di solidarietà agli abitanti di Accumoli, è anche quello di valorizzare il territorio montano appenninico in cui è inserito questo piccolo comune colpito dal sisma. Il suo territorio si trova infatti fra i due parchi nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga – afferma Scuola di Maratona – e i percorsi del 3 giugno si svilupperanno tra Accumoli e il sito di interesse comunitario I Pantani».

Da Vittorio Veneto saranno due le corriere e diverse auto a partire alla volta di Accumoli. Un centinaio di persone hanno già confermato la loro partecipazione. Ci si può ancora unire al gruppo vittoriese e al trasporto in corriera, contattando Scuola di Maratona Vittorio Veneto via email a info@scuoladimaratona.it indicando il proprio nome, cognome e numero di telefono. «Lo spirito con cui partecipiamo domenica 3 giugno a questo evento è quello di contribuire alla rinascita di questi territori a quasi due anni dal sisma, promuovendo la loro vocazione turistica legata al patrimonio naturalistico e ai prodotti enogastronomici locali» sottolinea Scuola di Maratona.

“Accumoli in marcia” partirà domenica 3 giugno alle 9.30 (percorso da 18 km), mezz’ora dopo per quelli che sceglieranno i 6 km, tracciato adatto alle famiglie e che toccherà il santuario della Madonna delle Coste. L’evento sarà anche occasione per far conoscere i prodotti alimentari del territorio e le sue eccellenze. Non a caso sabato 2 giugno, alle 18, è stata organizzata nell’area delle casette che ospitano la popolazione post sisma una degustazione di “pasta alla Vergaro”, mentre al termine della manifestazione domenica ci sarà la “pasta alla Gricia”. La partecipazione alla marcia è con contributo volontario. Il ricavato andrà a sostenere un progetto di rilancio e promozione della sentieristica montana di Accumoli.