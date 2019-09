La scuderia ACE1 Villorba Corse sarà presente nella ALMS con Harata e Bressan

Il team ACE1 Villorba Corse annuncia la partecipazione nell'Asian Le Mans Series 2019-20. Il nuovo progetto endurance nato dalla partnership instaurata tra Villorba Corse, che così può estendere i propri programmi in Asia, e il team ACE1 fondato da Yuki Harata vedrà impegnato il prossimo inverno proprio il driver giapponese classe 1993 al volante del prototipo Ligier JS P3 Nissan, sul quale, iscritto nella classe LMP3, si alternerà con Alessandro Bressan, driver trevigiano classe 1986. I due piloti, ai quali si aggiungerà un terzo compagno di equipaggio che sarà annunciato prossimamente, hanno iniziato a gareggiare insieme negli Stati Uniti, dove hanno anche conquistato un titolo Gran Turismo. Dopo alcuni test e la prima esperienza in gara vissuta lo scorso luglio a Barcellona nella European Le Mans Series, nella quale i piani prevedono un ritorno in pianta stabile per la prossima stagione, team e piloti esordiranno nell'Asian Le Mans Series in occasione del primo round il 22-24 novembre alla 4 Ore di Shangai che si disputa sul circuito internazionale cinese che ospita pure la F1.

Seguiranno a inizio 2020 gli appuntamenti a Tailem Bend (Australia), Sepang (Malesia) e Burinam (Tailandia), tutte nuove sfide che consentiranno al progetto di accumulare esperienza in vista di ulteriori step in avanti previsti in futuro sempre nel mondo dell'endurance internazionale promosso dall'Automobile Club de l'Ouest, nel quale fra l'altro Villorba Corse vanta tre arrivi al traguardo consecutivi alla 24 Ore di Le Mans.

Amadio, team principal, commenta: “La gara disputata a luglio nella ELMS a Barcellona è stato molto utile come check globale dell'intera struttura e del nuovo progetto. Tutto a funzionato alla perfezione e ora siamo davvero motivati in vista di questa prima avventura asiatica nelle corse endurance. L'Asian Le Mans Series è un campionato molto interessante e tutto da scoprire, non vediamo l'ora di iniziare! Proprio in Asia avevamo già mosso dei primi passi nella F3 Asia con una costola del gruppo SVC: è stata un'esperienza sulla quale stiamo tuttora lavorando in ottica prossima stagione perché l'intenzione è tornare in pianta stabile anche nelle corse in monoposto”.