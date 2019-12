ACE1 Villorba Corse rinnova l'equipaggio per l'Asian Le Mans Series

Dopo il convincente esordio nell'Asian Le Mans Series 2019-20 alla 4 Ore di Shanghai in novembre, il team ACE1 Villorba Corse rinnova l'equipaggio dei piloti che si alterneranno al volante della Ligier JS P3 Nissan di classe LMP3 nei restanti appuntamenti della serie endurance asiatica. Il pilota giapponese Yuki Harata rimane il promotore del progetto insieme al team veneto diretto da Raimondo Amadio, ma sarà impossibilitato a prendere parte a tutti gli eventi. Così dalla 4 Ore di Tailem Bend in programma il 12 gennaio in Australia ACE1 Villorba Corse schiererà la new-entry David Fumanelli. Il 27enne pilota brianzolo, che vanta già esperienze di rilievo e vincenti nelle corse in monoposto e in varie categorie Gran Turismo (con tanto di podi in GP3, 24 Ore di Spa e 12 Ore di Bathurst), andrà ad affiancare il trevigiano Alessandro Bressan e l'imolese Gabriele Lancieri, completando un trio tutto italiano alla ricerca di risultati di prestigio nella serie asiatica targata ACO Le Mans.

Il team principal Amadio commenta: “Harata resta chiaramente il fulcro imprescindibile del progetto ACE1 Villorba Corse, che in ogni caso nell'Asian Le Mans Series proseguirà anche con Fumanelli. Siamo contenti di accogliere in squadra un pilota giovane ma già con una consistente esperienza internazionale, anche perché ora il programma nell'Asian Le Mans Series coinvolgerà tre piloti italiani all'interno di un team italiano. Sono certo che abbiamo un pacchetto nell'insieme competitivo e non vediamo l'ora di tornare in azione a gennaio in Australia”.

Fumanelli aggiunge: “Per me in gara si tratta di un esordio nella classe LMP3 e con i prototipi in generale. E' una sfida nuova che nasce da questo programma delineatosi un po' a sorpresa ma che mi entusiasma innanzitutto perché sarà un'ottima maniera per inaugurare la stagione sportiva 2020 e perché affronteremo circuiti di alto livello e tappe affascinanti, in particolare proprio quella sulla nuova pista australiana. Conosco il potenziale tecnico e sportivo di ACE1 Villorba Corse, avremo tutte le carte in regola per fare bene. Conosco bene pure Bressan. Sono felice di poter condividere questa nuova sfida con lui, il team parte già affiatato”. Harata conclude: “Sono molto contento del fatto che Fumanelli si unisca alla squadra, penso che la rafforzerà. In questo momento sono molto impegnato con la mia nuova impresa negli Stati Uniti. Seguirò e sosterrò il team sperando che possa ottenere ottimi risultati!”.