La Came Dosson torna in vetta: Acqua & Sapone sconfitta in casa per 2-4

CASIER Vittoria e primato in classifica per la Came del presidente Zanetti dopo la vittoria in casa dell’Acqua&Sapone nel match clou della 20^ giornata. La gara tra le prime due del campionato non ha tradito le attese e si è rivelata lo spettacolo che tutti attendevano, grazie anche ad una Came che si conferma tra le assolute protagoniste della stagione in corso. Per i ragazzi splendidamente orchestrati da mister Rocha è l’ennesima conferma per la quale si faticano a trovare le parole giuste anche tra gli addetti ai lavori e parlare solamente di sorpresa rischia di essere riduttivo.

Partono forte i padroni di casa; lungo possesso palla e improvvise accelerazioni le armi che gli abruzzesi mettono in campo per creare difficoltà a Bellomo e compagni. A coronamento del’avvio favorevole arriva puntuale il vantaggio dei padroni di casa grazie a Jonas che da posizione defilata trova la rete sul secondo palo. Il vantaggio galvanizza i locali ma i ragazzi di mister Rocha sono bravi a rimanere compatti e ad opporsi con ordine alle offensive avversarie, quindi con il passare dei minuti la Came inizia a conquistare campo e ad affacciarsi dalle parti di Mammarella; il portierone della nazionale prima devia in corner una conclusione di Belsito da fuori area poi è bravo ad opporsi ad Alemao ben lanciato dalle retrovie. I padroni di casa non stanno certo a guardare e tornano a farsi pericolosi in area Came senza però incrementare il vantaggio: prima Jonas dimostra di essere in ottima forma andando al tiro per due occasioni poi sul finire del primo tempo Morassi deve compiere gli straordinari sulle conclusioni potenti di Calderolli prima e di Bordignon poi.

La ripresa si apre col pareggio della Came ad opera di capitan Bellomo al secondo centro consecutivo dopo la rete di Eboli; il pivot della Came riceve palla da Murilo e piazza la palla sul secondo palo alle spalle di Mammarella. Rabbiosa reazione degli abruzzesi dopo il pareggio affidata a Lukaian ma Morassi è strepitoso ad opporsi. Vantaggio momentaneo per la Came pochi minuti più tardi con Alemao che recupera palla e serve Murilo Schiochet che comodamente appoggia in rete per il gol dell’ex; ma il vantaggio non dura molto poiché poco dopo Coco riporta il risultato sul pari con una punizione telecomandata all’incrocio dei pali. La gara continua con il possesso palla dei locali mentre la Came cerca di colpire con veloci ripartenze. Sugli sviluppi di un’azione da calcio d’angolo per l’Acqua&Sapone Grippi recupera palla e si invola fin davanti a Mammarella e lo spiazza con un tiro sul secondo palo per il nuovo vantaggio Came. I minuti finali sono palpitanti con l’Acqua&Sapone che tenta il tutto per tutto con il quinto uomo di movimento ma la Came si difende sempre compatta e con ordine chiudendo ogni spazio agli avversari e trovando a pochi secondi dalla sirena la quarta rete, ancora con capitan Bellomo, che chiude i giochi e consacra la Came nuova capolista del campionato di Serie A. Prossimo appuntamento sabato in casa contro una Lazio alla ricerca dei punti salvezza e con un Paladosson da riempire per celebrare i nostri campioni.