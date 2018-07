Treviso calcio: nuovo rinforzo per la difesa, arriva Andrea Granzotto

TREVISO La società A.C.D. Treviso Calcio ha annunciato nelle scorse ore di aver trovato un accordo per la stagione 2018/2019 con Andrea Granzotto, difensore sinistro, classe 1998 di Silea.

Dopo aver iniziato nei settori giovanili di Silea e Treviso, Granzotto ha ottenuto lo svincolo per la mancata iscrizione del Treviso nel 2013, finendo nelle primavere di Vicenza e Juventus. Successivamente è passato al Montebelluna in serie D, al Varese per due stagioni in serie D e al Campodarsego in serie D. Da evidenziare che durante l’avventura a Varese è stato convocato nella nazionale italiana di serie D. Le sue qualità difensive potranno dunque tornare molto utili alla squadra trevigiana in vista della prossima stagione.