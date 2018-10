Mogliano Rugby: Adam Adrian convocato in Nazionale

Mogliano Rugby ha annunciato di aver ricevuto nelle scorse ore la richiesta da parte della Federazione Moldava per la convocazione del giocatore Adam Adrian in occasione della partita valida per l'European Championship Conference 1 Nord, tra le Nazionali della Moldavia e dell'Ungheria, prevista per il prossimo 3 novembre. La squadra ha voluto rivolgere un grosso in bocca al lupo ad Adrian per la sua prestazione e quella della propria Nazionale.

«Sono molto felice che la Società mi abbia permesso di rispondere alla convocazione della Federazione Moldava" dichiara Adrian, "e di avere quindi l'opportunità di dare il mio aiuto alla Nazionale del mio Paese in questo momento non molto facile per noi a livello rugbystico. E' anche una bellissima occasione per incontrare e giocare nuovamente insieme con i miei amici e connazionali».