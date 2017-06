Treviso si prepara ad abbracciare l'NBA: l'Adidas Eurocamp al via venerdì

TREVISO Manca ormai pochissimo all’inizio dell’Adidas Eurocamp 2017, giunto ormai alla quindicesima edizione. L’evento, che si terrà dal 9 all’11 giugno presso il centro sportivo “La Ghirada”, viene realizzato ogni estate in collaborazione con Adidas ed NBA, offrendo l’opportunità ai migliori giovani talenti della pallacanestro internazionale di mettersi in mostra di fronte ai dirigenti delle squadre più prestigiose al mondo: sia franchigie NBA che top club europei. Inoltre, l’Adidas Eurocamp di Treviso è l’unico evento di questo tipo organizzato da Adidas al di fuori degli Stati Uniti, motivo per cui risulta essere una delle manifestazioni estive di pallacanestro più importanti del panorama europeo ed internazionale. Negli anni scorsi sono stati numerosi i giocatori lanciati sui palcoscenici più prestigiosi dall’Eurocamp, tra i quali spiccano l’italiano Danilo Gallinari, ala dei Denver Nuggets, Serge Ibaka, ora in forza ai Toronto Raptors, e Jan Vesely, fresco vincitore dell'Eurolega con il Fenerbahce. Il programma di quest’anno prevede diverse sessioni di allenamento e partite nella palestra principale, oltre a discorsi motivazionali di ospiti di spicco come Andrei Kirilenko, attualmente presidente della Federazione Russa di Pallacanestro ed ex giocatore NBA, e Thon Maker, cestista dei Milwaukee Bucks e decima scelta assoluta dello scorso NBA Draft.

L’Adidas, sul proprio sito uffficiale, ha reso noto il roster di giovani che prenderà parte all’evento: