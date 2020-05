Allenamenti e Coronavirus: sono ben 152.967 i minuti di lavoro "home edition" per le Colibrì

L’emergenza Coronavirus ormai ha bloccato da due mesi tutte le attività in palestra. Con il nuovo decreto sembrerebbe che, con tutti i dovuti accorgimenti e precauzione, si potrà tornare all’attività sportiva di squadra dal 18 Maggio. Ezzelina Volley Carinatese sta preparando un piano d’azione per riuscire a tornare in palestra appena sarà consentito. In attesa di ciò le nostre ragazze, non sono rimaste con le mani in mano e, già come è stato per il mese Marzo, le atlete gialloblù si sono date da fare e hanno continuato ad allenarsi in casa con un totale di 152967 minuti di lavoro (+56% di lavoro in più rispetto al mese scorso).

Gli allenamenti autogestisti seguendo come sempre le indicazioni dei tecnici Marchetti e Ghiotto e del preparatore fisico Giovanni Fontana si suddividono in un lavoro di fisico e tecnica. Molto virtuose le ragazze dell’Under 16 Gialla, prime in classifica per il totale di minuti allenamenti svolto con più di 45.000 minuti di allenamento.