Came Dosson: eterno Alvise Rosso, ci sarà anche la prossima stagione

CASIER Continuano i rinnovi e le riconferme in casa Came Dosson C5; la nuova stagione 2018/2019 vedrà ancora assieme Alvise Rosso e la società del Presidente Zanetti. Per il giovane centrale classe 96, che nell’ultima parte della stagione appena conclusa è stato purtroppo frenato da alcuni problemi fisici, sarà la quarta stagione in maglia bianco blu essendo arrivato a Dosson insieme a mister Rocha all’inizio della seconda stagione di Serie A2.

Le parole di Alvise: "Sono felicissimo di continuare la mia crescita in una società seria come la Came; la stagione da poco conclusa è stata molto positiva per me e i miei compagni, peccato per i guai fisici che non mi hanno permesso affrontarla al meglio. Non vedo l’ora inizi la nuova stagione per prendermi nuove soddisfazioni personali, oltre che di gruppo". Alessandro Zanetti: "In questi anni Alvise è cresciuto costantemente e sono convinto che nel prossimo campionato sarà in grado di raccogliere i frutti del suo lavoro; è un ragazzo che merita la Serie A e che può ambire a diventare uno dei protagonisti del Futsal Italiano dei prossimi anni".