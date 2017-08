Amichevole di lusso per il Benetton: ecco la formazione che affronterà i Leicester Tigers

TREVISO Venerdì sera, alle 19.45 (locali) al Welford Road Stadium di Leicester, i Leoni di coach Crowley scenderanno in campo per la prima uscita stagionale. La formazione scelta vedrà Ian McKinley ricoprire il ruolo di estremo con Luca Sperandio e Tommaso Benvenuti ai vertici del triangolo allargato. La coppia di centri sarà composta da Ignacio Brex e capitan Alberto Sgarbi che vestiranno rispettivamente la maglia numero 13 e 12. La mediana sarà affidata a Tommaso Allan e Giorgio Bronzini. Il reparto degli avanti vedrà i flanker Francesco Minto e Sebastian Negri con Abraham Steyn numero 8. In seconda linea Marco Lazzaroni sarà affiancato da Federico Ruzza, infine chiuderà il pack la prima linea occupata da Alberto De Marchi, Ornel Gega e Marco Riccioni.

BENETTON RUGBY : 15 Ian McKinley, 14 Luca Sperandio, 13 Ignacio Brex, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Tommaso Benvenuti, 10 Tommaso Allan, 9 Giorgio Bronzini, 8 Abraham Steyn, 7 Sebastian Negri, 6 Francesco Minto, 5 Federico Ruzza, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Ornel Gega, 1 Alberto De Marchi.

A disposizione: Luca Bigi, Federico Zani, Nicola Quaglio, Cherif Traore, Simone Ferrari, Tiziano Pasquali, Marco Barbini, Francesco Minto, Edoardo Gori, Tito Tebaldi, Marty Banks, Angelo Esposito. Head Coach: Kieran Crowley

LEICESTER TIGERS : 15 Mathew Tait, 14 Tom Brady, 13 Matt Smith, 12 Charlie Thacker, 11 Jonah Holmes, 10 Joe Ford, 9 Sam Harrison, 8 Sione Kalamafoni, 7 Dominic Ryan, 6 Mike Williams, 5 Graham Kitchener, 4 Mike Fitzgerald, 3 Logovi’i Mulipola, 2 George McGuigan, 1 Greg Bateman

A disposizione: Tom Youngs, Ellis Genge, Chris Baumann, Dom Barrow, Brendon O’Connor, Fred Tuilagi, Ben White, Tom Hardwick, Matt Toomua, Telusa Veainu, Michele Rizzo, Harry Thacker, Ben Betts, Joe Maksymiw, Harry Wells, Luke Hamilton, Harry Simmons, George Catchpole, Nick Malouf. Head Coach: Matt O'Connor

Il match amichevole non prevedrà copertura tv/streaming. Sull’account twitter ufficiale Benetton Rugby con l’hashtag #LEIvBEN sarà possibile rimanere aggiornati costantemente sul risultato dell’incontro.