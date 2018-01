Amichevole tra la Nazionale Sorde e la Nazionale Trapiantati e Dializzati: una vittoria per tutti

ZERO BRANCO E’ la Nazionale Sorde ad imporsi per 3-0 nell’amichevole che si è svolta domenica contro la Nazionale Trapiantati e Dializzati, ma al di là della gara il grande successo della giornata va attribuito soprattutto al valore sociale dell’evento organizzato dalla Pallavolo Albertina. Si è concluso nel migliore dei modi il collegiale di tre giorni della Nazionale Sorde, argento ai Deaflympics Games 2017, e della Nazionale Trapiantati e Dializzati, bronzo ai World Trasnplant Games 2017. Le due squadre, ospiti dell’US Albertina Pallavolo, dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco di Zero Branco, si sono allenate congiuntamente da venerdì fino all’amichevole di domenica mattina.

Pieno il palazzetto di Zero Branco durante il match con la presenza anche di tanti ragazzi delle scuole che hanno dato vita ad un caloroso tifo e hanno animato la gara. Il momento che ha caratterizzato la giornata è accaduto prima del match: le ragazze della Nazionale Sorde hanno “cantato” l’inno nazionale a loro modo...con il linguaggio dei segni. Alla fine della manifestazione l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare, assieme alle maestranze presenti, al presidente Fipav Michele De Conti e al presidente dell’Albertina Pallavolo Luigi Cecconi tutti gli atleti con un omaggio a ricordo dell’evento.