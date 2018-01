Permac Vittorio Veneto: pareggio a reti inviolate nell’amichevole in famiglia di fine anno

VITTORIO VENETO Si è chiuso positivamente l’anno calcistico delle Tose. In attesa di archiviarlo al meglio con le consuete statistiche del caso, si sta già lavorando alacremente per preparare il nuovo, subito denso di impegni (e speriamo soddisfazioni) importanti. Mister Toffolo raccoglie informazioni utilissime anche dal test familiare di qualche giorno fa, nella splendida cornice di Cimetta di Codognè. Perfetto il manto erboso, nonostante le piogge torrenziali di inizio settimana. Scenario ideale per l’ultima fatica del 2017 per le rossoblu del Permac Vittorio Veneto. L’amichevole a ranghi contrapposti, è risultata bella e combattuta fino all’ultimo respiro, regalando spunti interessanti al mister in vista dell’imminente impegno casalingo del 6 Gennaio contro il Castelnuovo al Barison di Vittorio Veneto.

E’ finita a reti inviolate, con difese e portieri (Reginato e Caon) ad avere la meglio sui rispettivi attacchi avversari. Sono piaciuti comunque, intensità e trame di gioco, segnali incoraggianti a certificare la volontà di questo gruppo di lavorare sodo e bene per provare a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per la cronaca Mister Toffolo ha schierato da una parte la squadra capitanata da Francesca Da Ros con Caon tra i pali. Difesa composta da Furlan, le due Da Ros (Francesca e Luna), Tonon, a centrocampo Tommasella, Foltran e davanti il tridente Coghetto, Ponte, Modolo. Dall’altra, Reginato tra i pali, difesa Mantoani, Virgili, Dal Pozzolo, Fattorel, a centrocampo Zanella e Stefanello ed in attacco Zanon, Piai, Mella.

Plauso particolare alle due ulteriori aggregate dalla Primavera di Matteo Fattorel. Mentre per Luna Da Ros non è una novità, visto che ha già esordito quest’anno in serie B, ha stupito in maniera positiva la prestazione di Arianna Fattorel, alla sua prima apparizione in prima squadra. I complimenti a fine partita per lei, da parte di Mister Toffolo, sono l’ulteriore segnale positivo del grande lavoro che Matteo Fattorel sta portando avanti con le sue ragazze della Primavera. Dopo il match è stato concesso qualche giorno di riposo per tutto il gruppo prima della ripresa di lunedì a Costa, per proiettarsi definitivamente alla ripresa del campionato.