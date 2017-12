Il Treviso Calcio pareggia l'amichevole contro l'ex biancoceleste Ferronato

TREVISO Un Treviso privo degli acciaccati Cesca, Fusciello, Lipe,Tessari, Tunno, Pasqualini e Pegoraro ha attinto abbondantemente dalla Juniores per affrontare in questa amichevole pre-natalizia il Cartigliano, squadra terza in classifica nel girone B dell’ Eccellenza, allenata dall’ex capitano biancoceleste Alessandro Ferronato.

L’impegno pre natalizio, si è rivelato un match divertente e ricco di emozioni che si è concluso con un bel pareggio. I gol del Treviso sono stati di Guercilena il cui tiro cross è stato deviato da un difensore e del giovanissimo Fantinato il bravo trottolino della juniores. Il palo del “Toso” Guercilena e la splendida punizione di Seno uscita di un millimetro, avrebbero potuto a cavallo del 90°,regalare il successo agli uomini di Alessio Pala. Ecco gli highlights del match.