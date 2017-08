Derby estivo per il Treviso Calcio: contro l'Istrana arriva un'amara sconfitta per 2-0

TREVISO Domenica, dal comunale di Vascon, è uscito vincitore l’Istrana per 2-0 e questa sconfitta ha infastidito parecchio il massimo dirigente Luca Visentin, principalmente per non aver sfruttato le tante palle gol create. Il folto pubblico che ha seguito l’amichevole dei bianco celesti non sarà rimasto soddisfatto del risultato come il Presidente, ma il Treviso ha dalla sua l’attenuante di aver perso due giocatori nel giro di 10 minuti con gli infortuni di Seno e Ostan. C’e’ tempo comunque per rimediare e già sabato, al ”Memorial Ernesto Loro” al Comunale di Salzano contro i padroni di casa e il Cittadella Primavera, il Treviso potrà riscattarsi.

TREVISO : Berto; Scroccaro, Nichele, Pegoraro, Rosina; Seno (2’Ostan-18’Codato), Banzato, Tessari, Cesca, Garbuio, Meite( 45’Guercilena). Nella ripresa sono entrati: Pasqualini, Favero, De Marchi, Callegaro, Casarin. A disposizione: Niero. All. Pala.

ISTRANA : Cavarzan, Roccati, Molin, Niero, Furlanetto, Zugno, Barra, Gallina, Bellè, Comin, Shity. Nella ripresa sono entrati: Gemin, Buranello, Zanatta, De Poli, Maschio, Hajdaraj, Maschio. All: Marchetti

Note: giornata di sole, angoli 5-2 per il Treviso. Meite al 41′ ha fallito un calcio di rigore.

Gallery