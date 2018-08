Mogliano Rugby tra amichevoli e camp estivo prestagionale

MOGLIANO Mentre procede a ritmo serrato la preparazione de ragazzi di Coach Cavinato, viene confermata anche la data della terza amichevole. Dopo quella di venerdi 24 agosto a Calvisano (ore 19.00) e a quella casalinga contro Viadana, anticipata alle ore 19.15 di venerdi 7 settembre, ancora una volta Mogliano Rugby 1969 parteciperà al torneo benefico “Il giorno degli Angeli” in programma ad Udine nella pomeriggio di sabato 1 settembre 2018. Verrà affrontata per l’occasione la squadra del Valsugana, avversario di Mogliano anche nella seconda giornata del nuovo Top 12.

Mogliano Rugby 1969 informa inoltre che dal 7 al 9 settembre si svolgerà un Camp di Pre Season per un gruppo di 30-35 atleti U12 e U14, oltre a 5 accompagnatori e ad alcuni tecnici. Questo Camp, che è stato programmato come progetto pilota per quello che si intende organizzare nel 2019, sarà tenuto presso la baita Don Bosco in Val Canali di Primiero. Il responsabile di questa tre giorni in montagna sarà Gianni Campello che coordinerà le attività dei giovani atleti.