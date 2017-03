Campionato a squadre di Serie D: rinforzo di lusso per l'Eurotennis Treviso

TREVISO Colpaccio dell'Eurosporting Treviso. Il circolo di viale Felissent nel prossimo campionato a squadre di serie D schiererà con i propri colori Andrea Ziterni, cat. 3.1, trentacinquenne già racchetta di punta del Tc Mestre, che ha guidato sino alla serie C. Il neo arrivo, pure maestro della scuola tennis del club trevigiano, proverà un'altra scalata assieme ai suoi nuovi compagni, in primis al capitano Luca Favero. “Dopo l'esperienza positiva a Mestre - ha dichiarato Ziterni - dove ho giocato gli ultimi due anni, ho deciso di trasferirmi a Treviso per vivere una nuova avventura in un team formato da giocatori e amici con i quali già fuori dal campo si sta creando un forte legame. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo e questo ci dà una bella carica di energia, che sono certo ci permetterà di esprimerci al massimo". Capitani delle altre formazioni maschili (D4) sono Massimo Pastore, Paolo Biondetti, Alberto Bressan e Germano Pedrazzi, mentre Achille Sogliani ha la fascia degli over 60.

FEMMINILE - Novità anche in ambito femminile, con il ritorno a "casa" di Martina Coghetto (3.5), che si unirà alla fresca campionessa provinciale Alessandra Favero e alla capitana di una delle due formazioni D3 targate Eurotennis club Treviso, Debora Di Francesco (l'altra è capitanata da Martina Galea). La quale ritenterà nella stagione alle porte quel salto di categoria sfiorato la scorso anno.