Il campione di tennis Andreas Seppi incontrerà i giovani dei Centri Estivi federali

PADERNO DEL GRAPPA Andreas Seppi, 34 anni altoatesino, campione di tennis tra i migliori top players azzurri attualmente in 50° posizione nel ranking mondiale, sabato mattina 21 luglio incontrerà gli allievi dei Centri Estivi FIT (Federazione Italiana Tennis) presso le strutture del centro sportivo degli Istituti Filippin - La Salle International Campus a Paderno del Grappa.

Scambi in campo, curiosità, domande, autografi, selfie e foto di rito saranno all’ordine del giorno di una mattinata che i giovani aspiranti tennisti difficilmente potranno scordare. Primo tennista italiano della storia a vincere tre titoli ATP (Association of Tennis Professionals) su tre differenti superfici (erba, terra rossa e cemento), Andreas Seppi ha conseguito la sua migliore posizione nel ranking mondiale il 28 gennaio 2013 con un bel 18° posto, entrando così a far parte della ristretta cerchia di tennisti italiani posizionatisi nei primi venti posti (come lui Omar Camporese nel 1992 e Andrea Gaudenzi nel 1995, 4° Adriano Panatta, 7° Corrado Barazzutti, 12° Paolo Bertolucci e 13° Fabio Fognini nel 2014). Insomma, un vero asso del tennis che trasmetterà ai ragazzi la passione e la tenacia per questo sport.

I Centri Estivi FIT infatti, sono organizzati per atleti dai 6 ai 16 anni con l’obiettivo di far vivere a tutti i partecipanti una vacanza all’insegna dello sport e del divertimento consentendo loro di esprimere al meglio le proprie capacità tecniche, tattiche e motorie, secondo elevati standard qualitativi. L’attività tennistica, affidata a Maestri Federali certificati, la conduzione di attività sportive, coordinate da Istruttori, e la presenza di un presidio sanitario qualificato offrono garanzie di sicurezza e di affidabilità per tutti i genitori che scelgono, per i propri figli, i raduni sportivi dei Centri Estivi della Federazione Italiana Tennis. I ragazzi infatti sono ospitati presso le strutture del Campus degli Istituti Filippin - tra i 6 centri estivi federali attivi in Italia - storico convitto che vanta quasi 100 anni di storia, dove è presente un moderno ed attrezzatissimo centro sportivo, dotato di 8 campi da tennis, piscina, campi sportivi polivalenti, palazzo dello sport, campo da pallamano, campo da calcio e da calcetto, palestra attrezzata e tantissimi spazi ludici, oltre sale relax con tv e biblioteca.

Proprio quest’anno è stato siglato l’accordo tra FIT (Federazione Italiana Tennis) e La Salle International Campus – Istituti Filippin per ospitare all’interno delle strutture del Campus il Centro Estivo della Federazione per quattro anni. Nel mese di luglio infatti, sono previsti 4raduni estivi (2 già conclusi, 1 attualmente in corso e l’ultimo in programma la prossima settimana), della durata di una settimana ciascuno.