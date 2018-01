DNA sportivo certificato: Gianolla promossa in B2 con il Giorgione Pallavolo

CASTELFRANCO VENETO Che il buon sangue non menta è ancora tutto da confermare, ma i presupposti ci sono. Un altro prodotto del vivaio Giorgione approda in prima squadra prendendo parte agli allenamenti della B2 e, presto, iniziando essere convocata in partita agli ordini di Paolo Carotta. Si tratta di Anna Gianolla, palleggiatrice dell’under 18 campione provinciale e regista della seconda squadra castellana, ovvero la serie D, entrambe dirette da Enrico Cremasco. La diciasettenne di Castelfranco promette bene: «Non c’è dubbio che le mani siano buone – dichiara Paolo Carotta, direttore tecnico e coach della B2 – e per questo crediamo che sia giunto il momento di stimolare in lei un sostanziale salto di qualità. Per giocare nelle serie nazionali, però, un regista deve essere solido mentalmente. Su questo Anna ha molta strada da fare a causa anche della giovane età. Deve maturare esperienza lavorando sodo su quest’aspetto».

Anna Gianolla ha un dna sportivo di tutto rispetto. Lo zio Andrea Gianolla è stato un nazionale di basket fra gli anni ’80 e ’90 vincendo una Supercoppa Italiana con la Mash Verona e una Coppa Korac con la Clear Cantù. La cugina Carlotta invece, sua figlia, è stata ingaggiata dalla Kennesaw University in Georgia e milita in NCAA. «Carlotta è un altro tassello del vivaio che potrebbe andarsi ad aggiungere alle altre atlete Giorgione titolari in prima squadra. Abbiamo una serie B: non c’è più grande soddisfazione del lanciare le nostre giovani nei campionati nazionali».