L'azzurra Anna Zanusso si aggiudica l’11° Trofeo Master e indossa la Green Jacket

CASTELFRANCO VENETO È per la prima volta una donna, l’azzurra Anna Zanussa del circolo Ca’ Amata, la vincitrice assoluta del Trofeo Master Mamma Emma giunto quest’anno all’11esima edizione al golf club Ca’ Amata. Sarà la giovane campionessa ad indossare nel 2018 la Green Jacket messa in palio dalla Master di Adriano Bianco e Gianni Favretto. Primo netto della prima categoria Franco Titotto di Asolo (hcp 13), 139 colpi, secondo Ludovico Costiniti (hcp 5) con 140 colpi, terzo Nycola Brion (hcp 5), 140 colpi. Nella seconda categoria ha primeggiato Giulio Caminiti (hcp 15), 138 colpi, secondo netto Romeo Rossl (hcp 19), 139 colpi, terzo Marino Bergamin (hcp 13), 143 colpi. Prima Lady Dorelà Marcon (hcp 17), con 66 punti, Primo Senior Massimo Bizzotto (hcp 36), con 69 punti, Primo Junior Jacopo Jan Pasquetti, il Premio Nearest to the Pin se l’è aggiudicato Valter De Bortoli con 1.13 mt.

Infine, la Coppa Cuore, rappresentata dalla somma dei punteggi in campo, nella gara sul putting green e nel tiro alla bandiera, è stata vinta da Roberto Callegaro. Ben 140 giocatori hanno partecipato alla due giorni di gara che si è disputata sabato 7 e domenica 8 aprile con formula Medal per la prima e seconda categoria e Stableford per la terza, mettendo a dura prova tutti i partecipanti, in un campo preparato splendidamente dal Green Keeper Daniele Frigo. Il trofeo Master resta uno dei degli appuntamenti tra i più prestigiosi al Ca' Amata non solo perché è il palio la mitica giacca verde confezionata con le stesso stile di quella dell'Augusta Masters, ma anche perché il nome dei vincitori nelle varie categorie viene inciso nel caratteristico tabellone in bella mostra nella club house del circolo.