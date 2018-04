Anthea Ferro, del Germinal Karate, va a medaglia all’Open di Riccione

CASTELFRANCO VENETO Nel weekend scorso è stata Anthea Ferro a tenere alto il nome della provincia di Treviso conquistando un meritato terzo posto nella categoria 59kg juniores di kumite (combattimento) all’Adidas Open d’Italia organizzato dalla FIJLKAM, unica federazone italiana riconosciuta dal Coni. Manifestazione giunta alla sua 19esima edizione ha scelto anche quest’anno Riccione come sede privilegiata, nell’ormai collaudato Play Hall della Perla Verde. Sono circa 1.700 gli atleti che si sono sfidati sulle pedane allestite nell’impianto di via Carpi; presenti anche tutti i campioni azzurri medagliati agli ultimi Campionati Europei. Tante le sfide da superare per arrivare a fare medaglia in questa gara: Anthea vince il primo incontro molto convinta, cede per per un punto la semifinale all’avversaria romana che poi vincerà la categoria, infine guadagna con sicurezza il bronzo.