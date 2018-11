Aperte le iscrizioni alla MoohRun 5: a marzo torna la corsa più divertente di sempre

Vuoi essere davvero 'Original'? Allora devi partecipare a MoohRun® 5, la quinta edizione della corsa muccata che anche quest'anno si terrà in concomitanza e in collaborazione con Treviso Marathon. Il 31 marzo 2019, accanto alla maratona, per le strade di Treviso si terrà infatti un'altra competizione molto 'divertente', davvero 'solidale' e di sicuro 'bollente'. Il tema scelto dagli organizzatori per l'edizione di quest'anno infatti è il fuoco che fa da sfondo alla nuovissima maglia. Inoltre, dopo il sold out dell'anno scorso, La Butto in Vacca vuole raggiungere un nuovo record. Nel 2018 MoohRun ha esaurito tutte le iscrizioni con 2mila e 500 partecipanti. Quest'anno l'obiettivo dichiarato è di raggiungere quota 3mila.

“L'obiettivo della nostra associazione, che conta oltre 100 tesserati, è di avvicinare quante più persone possibile alla corsa – è il commento del Presidente Enrico Nanni – in questi anni abbiamo fatto correre o abbiamo avvicinato a questa realtà circa 11mila persone. Un dato che fa il paio con i successi delle diverse edizioni di MoohRun, in modo particolare quello dell'anno scorso. Nel frattempo stiamo già pensando alle nuove proposte per i prossimi anni e in particolare per il 2020 e il 2021. Una menzione speciale – prosegue Nanni - va alla maglia che ha come tema il fuoco. La troverete nel pacco gara e una volta indossata non potrete più farne a meno. Il primo che invito che rivolgo è a tutte le istituzioni della città: venite con noi a correre per scoprire quanto sia bello fare del bene”.

Accanto alla MoohRun - quella “Original” -, che lo scorso anno dopo San Vendemiano e Conegliano è tornata a Treviso, esistono anche le Special Edition. Il 2015 è stato l'anno delle Elvis e Rainbow Edition, in collaborazione con Home Rock Bar, all'interno degli Elvis Days e Home Festival, nel 2016 e 2017 si sono corse, al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, le due edizioni della Flowers Edition e nel 2018, in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, la Cheese Edition, in collaborazione con Caseus Veneti.

La solidarietà

La MoohRun, espressione più scanzonata de La Butto in Vacca, è anche solidale. “In quattro anni di MoohRun – dice Nanni - abbiamo raccolto e donato circa 30.000 Euro a Una mano per un Sorriso - For Children (Treviso), Advar (Treviso), Un Cuore per Tutti (Marghera), AICa3 Onlus - Associazione Italiana Calpaina 3 (Milano), Dynamo Camp (Milano/Pistoia), ma anche, nel 2015, direttamente a chi è stato colpito dalla tromba d'aria a Sanbruson/Dolo. Per l'edizione 2019 – fa sapere il presidente - abbiamo deciso di devolvere parte del ricavato a Una mano per un Sorriso - For Children (Treviso), Un Cuore per Tutti (Marghera) e Dynamo Camp (Milano/Pistoia), perchè quest'anno la nostra attenzione va principalmente ai bambini”.

Informazioni utili

La quinta edizione della MoohRun® si correrà domenica 31 Marzo 2019 alle ore 9.35, con partenza e arrivo da viale 4 Novembre – Prato della Fiera Treviso.I tracciati saranno due, di 10 Km e 7 Km circa; i partecipanti potranno decidere al momento quale dei due percorrere. Il percorso da 10 Km, pianeggiante e su asfalto, si snoderà in buona parte sullo stesso percorso della 16^ Treviso Marathon, mentre il percorso da 7 Km si svilupperà principalmente nel centro storico di Treviso.

QUOTE D’ISCRIZIONE

Le quote d’iscrizione sono le seguenti:

• Euro 16,00 dal 01/11/2018 al 28/02//2019;

• Euro 24,00 dal 01/03/2019 al 24/03/2019;

• l’organizzazione si riserva di valutare eventuali iscrizioni il giorno della corsa ed i giorni precedenti, in concomitanza con l’Expo Run, prevista da Venerdì 29 Marzo 2019.

Chiusura iscrizioni: Domenica 24 Marzo 2019

La quota di partecipazione da diritto a:

• pettorale gara nominativo;

• ristori sul percorso e arrivo;

• esclusiva t-shirt dell’evento, che si invita ad indossare per la corsa;

• gadget La Butto in Vacca® e/o forniti dagli sponsor;

• assicurazione sul percorso, deposito sacche e spogliatoi.

L’esclusiva t-shirt dell’evento è garantita per i primi 3.000 iscritti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per i singoli atleti

• ENDU: seguendo le istruzioni riportate nei siti www.moohrun.it e www.trevisomarathon.com o collegandosi direttamente al portale www.endu.net, con pagamento immediato con carta di credito, paypal, bonifico bancario diretto (circuito Soform per gli istituti di credito aderenti) e conferma immediata dell’iscrizione, oppure indicando come metodo di pagamento il bonifico bancario, che dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore, con conferma differita dell’iscrizione;

• E-mail: inviando il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito internet www.moohrun.it oppure reperibile alle principali manifestazioni podistiche, compilato e firmato, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico bancario all’indirizzo iscrizioni@moohrun.it.

I bonifici bancari, sia per le iscrizioni tramite ENDU che a mezzo e-mail, dovranno essere effettuati sul conto corrente e con le modalità descritte più avanti (CONTO CORRENTE DI RIFERIMENTO).

Punti di iscrizione: compilando il modulo di iscrizione e con pagamento esclusivamente in contanti presso:

− 1/6 H Sport: viale 4 Novembre, 84/B – 31100 Treviso – Tel. 0422 420120

− 1/6 H Sport: via Monviso, 3/6 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE) – Tel. 041 3032042

− 1/6 H Sport: via Marconi, 35/a – 35020 Ponte San Nicolò (PD) – Tel. 049 2950462

− Farmacia Calmaggiore: via Calmaggiore, 24 – 31100 Treviso – Tel. 0422 545763

− Vitanova: via Postumia, 153 – 31038 Paese (TV) – Tel. 0422 451940

− Aquafit 2.0: via Belvedere, 59 – 31032 Casale sul Sile (TV) – Tel. 0422 820677

− Treviso Marathon: via Martiri delle Foibe, 15/B – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 413417

− CrossFit Diamantik: via Vizza, 12 – 31018 Gaiarine (TV)

− Cliché Viaggi: via Roma, 154 – 30038 Spinea (VE) – Tel. 041 5411969

− Coffee & Shop: via Turati, 82 – 35010 Limena (PD) – Tel. 049 768733

Per i gruppi

È prevista un’iscrizione cumulativa per gruppi inviando l’apposito modulo, scaricabile dai siti www.moohrun.it e www.trevisomarathon.com o reperibile presso i punti sopraindicati, debitamente compilato in ogni sua parte, indicando, oltre ai dati dei singoli atleti, il nome del gruppo e del referente, unitamente all’attestazione dell’avvenuto bonifico a iscrizioni@moohrun.it o al pagamento in contanti della somma totale al punto di iscrizione. Per le iscrizioni di gruppo è prevista una riduzione a 15,00 Euro della quota di iscrizione, con un minimo di 15 partecipanti, fino al 28/02/2019. Successivamente sarà applicata la quota prevista di 24,00 Euro

Non si accettano iscrizioni, sia singole che di gruppo, prive dell’attestazione di pagamento, oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti/assenti.

CONTO CORRENTE DI RIFERIMENTO

La Butto in Vacca A.S.D.

IBAN: IT19D0503462180000000003926

Banca Popolare di Verona / Banco BPM.

Causale: Iscrizione MoohRun5 – Nome e Cognome Atleta (iscrizione singola) / Nome gruppo e referente (Iscrizione di gruppo)

È obbligatorio specificare nella causale il nome dell’atleta iscritto, nel caso di iscrizione singola, il nome del gruppo e del referente in caso di iscrizione cumulativa per l’abbinamento della richiesta di iscrizione. L’atto d’iscrizione equivale all’accettazione integrale del regolamento.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA

La consegna del pettorale e del pacco gara contenente la t-shirt dell’evento verrà effettuata:

• Venerdì 29 (12:00 – 19:00) e Sabato 30 (09:00 – 19:00) marzo 2019 presso l’Expo Run;

• La mattina della gara, in zona partenza