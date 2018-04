Nella Marca prende il via ad aprile il campionato amatoriale di baseball

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con l'incontro tra lo SHARKS CONEGLIANO e TREVISO BROTHERS, prende il via venerdì il campionato della Lega Baseball Amatoriale, nello splendido diamante di Conegliano. La caccia al titolo conquistato nella scorsa stagione dal PADOVA 88 vedrà protagoniste 11 formazioni, suddivise in due gironi ADIGE e PIAVE, impegnate da aprile a luglio in gare di division e intergirone. Nel mese di settembre ogni squadra parteciperà ai play off suddivisi in concentramenti e final four come atto finale. Un campionato reso ancora più avvincente con gare dirette da arbitri del CNA che, di certo, testimoniano maggiore considerazione per chi scende in campo sicuramente per vincere le gare, ma lo spirito di tutti e quello di divertirsi I due gironi, Adige e Piave, sono costituiti dalle seguenti squadre: WIZARDS Villafranca, ELITE Rovigo, DRUNKBALLS Badia Polesine, ESTENSE BASEBALL Ferrara, Padova 88; BANDITS Ponte di Piave, SHARKS Conegliano, TREVISO BASEBALL, BLU BARBERS Ponzano V., TREVISO BROTHERS, REBELS Mirano. «È con grande soddisfazione che il Comitato Regionale FIBS-Veneto saluta la nascita di un campionato regionale Amatoriale che coinvolge tanti appassionati di baseball e softball» le parole del presidente del Comitato regionale del Veneto, Daniela Olivieri. La nostra mission come uomini e donne di sport e che non occorre necessariamente essere dei campioni per mantenersi in buona salute; una regolare attività motoria è in grado di dare i suoi frutti. Lo sport va valorizzato, al di là del livello, in quanto strumento efficace per promuovere corretti stili di vita e benessere della cittadinanza. Il calendario gare e classifiche sono consultabili nel sito della LAB (www.labaseball.it) e nel sito Fibs calendario-campionati-regionali.