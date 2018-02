Grandi prestazioni per i giovani Arcieri di Treviso ai Campionati Italiani Indoor

TREVISO Giornata memorabile per i giovani Arcieri di Treviso, quella dei Campionati Italiani Indoor svoltasi a Rimini. Hanno partecipato 954 arcieri, per 124 bersagli allestiti sulla distanza di diciotto metri: numero record per la quarantacinquesima rassegna tricolore. Dopo una gara combattuta, Vittoria Pavan conquista il bronzo per la divisione olimpico ragazze con un punteggio di 542/600, a pari merito con la seconda classificata e ad solo un punto di distanza dalla prima: una bella sorpresa ed una grande emozione sia per la giovanissima atleta che per l'allenatore Pino May. La squadra allievi compound composta da Flavio Caoduro, Mattia Destro ed Andrea Scattolin si classifica quarta con 1633/1800, risultato di costanti allenamenti ed una forte determinazione. Il coach e il resto della società festeggiano i loro ragazzi che promettono un futuro ricco di successi, garantito dall'impegno e dalla tenacia con cui hanno affrontato questa importante sfida.