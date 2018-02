Nuovo sponsor sulla maglia della De Longhi: il brand ArredissimA punta sul basket

TREVISO E' stato presentato giovedì nella palestra TVB di Sant'Antonino l'abbinamento con il Gruppo ArredissimA, nuovo sponsor di maglia della De' Longhi Treviso Basket che apparirà sulla divisa di gara dalla partita di domenica al Palaverde (ore 12) con l'Alma Trieste. ArredissimA è un marchio nato nel 1995 a Castello di Godego con un'innovativa idea di vendita di una vestissimo assortimento di mobili moderni e classici a prezzi di fabbrica, unito a una serie di servizi "all inclusive" per il cliente e a un concetto di distribuzione multicanale con particolare attenzione ai media. Dal punto vendita "storico" di Castello di Godego, l'attività si è diffusa fino ad arrivare a 13 store ArredissimA dislocati in Veneto, Emilia, Lombardia e Toscana.

Ottavio Sartori, Amministratore Delegato del Gruppo ArredissimA, presente con il socio Franco Rinaldi (nella foto posano con la nuova maglia e capitan Fantinelli): "Sia io che il mio socio Franco eravamo appassionati del basket di vecchia data e quando Treviso Basket ci ha avvicinato proponendoci questa partnership è stato facile incontrarci e trovare presto l'accordo. Ora eccoci qui con molto entusiasmo sulle maglie di Treviso Basket a sostenere con il nostro marchio questo bel progetto partito da zero come noi, che eravamo magazzinieri di Benetton e abbiamo inventato questo progetto imprenditoriale. Il territorio da cui siamo partiti con la nostra attività ci ha dato molto, e ci piace poter restituire qualcosa alla nostra terra sposando uno sport dai valori sani e puliti e una società fresca e dinamica, in linea con la nostra azienda, come Treviso Basket".

Giovanni Favaro, Direttore Generale De' Longhi Treviso: "Siamo particolarmente soddisfatti di aver avuto la fiducia di un gruppo giovane e importante come ArredissimA. Ci siamo intesi subito e abbiamo trovato un'azienda del territorio, in crescita, importante, che ci ha dato fiducia. Siamo orgogliosi di essere collettori di tante realtà territoriali che trovano nel nostro club una vetrina interessante. Saremo con ArredissimA da qui a fine anno e abbiamo un'opzione anche per il prossimo, quindi ringraziamo molto i titolari di ArredissimA e contiamo che questo connubio possa continuare proficuamente in futuro". Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione il coach di TVB Stefano Pillastrini e il capitano Matteo Fantinelli, che hanno salutato il nuovo sponsor prima di continuare in palestra la preparazione al big match di domenica al Palaverde con la capolista Trieste.