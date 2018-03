Arti marziali, titoli regionali e qualificazioni agli italiani

MOGLIANO VENETO E’ stato un week end prolifico per il Settore Arti Marziali della Polisportiva Mogliano Veneto, che sia nel Judo che nel Karate ha conquistato ottimi risultati. Sabato infatti erano in programma le gare di qualificazioni ai Campionati italiani per entrambe le discipline. Nel Judo a brillare è stata la stella di Joey Gasparini che grazie al secondo posto conquistato nella categoria 81Kg – Cadetti ha strappato il pass per i Campionati Italiani in programma ad Ostia i prossimi 21 e 22 aprile. La settimana precedente, sul litorale romano, invece ci saranno altri due moglianesi protagonisti sui tatami dei Campionati Italiani di karate: Andrea Bassan (cat 60kg) e Catia Boer (cat +68). Per quest’ultima nelle gare svolte a Rosà è arrivato anche il titolo di campionessa regionale a impreziosire un sabato indimenticabile.

Le emozioni per il Karate però sono proseguite anche domenica, nel Campionato regionale Libertas svolto a Campagna Lupia: per i moglianesi infatti c’è stata una vera e propria pioggia di medaglie.Ecco i risultati:

Esordienti

-40kg 1° Mattia Menegon 2°Riccardo Padoan

-42kg 3° Cocco Laura

-45kg 5° Enea Zaramella

Cadette

-54kg 2° Boggian Beatrice 3° Pisano Martina

-60kg 3° Giusy Lupoli

-63kg 1° Mattia Pavan

Senior

-67kg 3° Costantini Leonardo

-75kg 5° Ponomarenco Nicolae

+61kg 1° Boer Catia