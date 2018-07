Addio crisi: ASD Pederobba 2015 e Calcio Pederobba lanciano il nuovo settore giovanile

PEDEROBBA Un nuovo settore giovanile che nasce dalla collaborazione di due affermate realtà comunali, quello che si presenta alla cittadinanza. ASD Pederobba 2015 la società aggiudicataria del bando per la gestione degli impianti sportivi e il Calcio Pederobba, la storica società con sede in via donatori del Sangue, hanno deciso avviare un progetto di collaborazione che è sfociato nell’iniziativa “un calcio alla crisi”. “Si tratta” dicono “di dare la possibilità a tutti di praticare sport a costi contenuti e accessibili a tutti. Con tanto volontariato e un po’ di impegno dopo qualche anno abbiamo deciso, anche grazie all’aiuto dell’Amministrazione Comunale che ha sempre sostenuto le nostre iniziative e ridotto i costi di gestione degli impianti, di intraprendere questo progetto”. Il nuovo settore giovanile fino alla categorie dei pulcini sarà gratuito. Le famiglie verseranno solo una cauzione per il materiale che poi potranno riavere indietro in caso di restituzione del materiale a fine stagione. Mentre per le categorie successive i prezzi partiranno da circa € 180 all’anno. Gli allenamenti si svolgeranno a Onigo e Pederobba.