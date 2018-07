Pallavolo Open femminile CSI: ASD Selvana Fighters campionesse d'Italia

TREVISO Le Trevigiane del Selvana Fighters sono campionesse italiane per la categoria Pallavolo Open Femminile CSI. Ieri a Montecatini la carovana partita da Treviso e salita sul gradino più alto del podio dopo una partita punto su punto contro il Sassuolo. A cucire lo scudetto sulla maglia del Selvana il muro punto del palleggiatore Carraro che ha chiuso il tie-brack 15 a 9 dopo una sfida da cardiopalma che ha tenuto le trevigiane con il fiato sospeso vista l'ottima difesa delle avversarie. Un Sassuolo che, solo alla fine, si è piegato sotto gli attacchi del capitano Cecconi e dell'allegra brigata impegnata da giovedì scorso nella corsa verso il titolo. Una finale nazionale iniziata nel migliore modo contro Melfi e proseguita non senza fatica contro Cuneo che ha strappato un set e poi Perugia e Roma. Un rullo compressore che in semifinale si è imposto su Catania con un netto 3 a 0 regolando così i conti, in sospeso da 12 mesi, quando proprio le ragazze siciliane strapparono il tricolore alle venete.

Un percorso lunghissimo iniziato lo scorso settembre ma coronato con un sogno che diventa realtà: le Fighters, infatti, sono sbarcate a Montecatini Terme per tre anni consecutivi, arrivando ottave la prima volta e seconde lo scorso anno. Una finale che incornicia una stagione (quasi) perfetta che ha visto le trevigiane collezionare vittorie fino alla finale provinciale dove una netta sconfitta 3 a 0 contro Osteria al Municipio ha riportato la squadra con i piedi ben saldi al parquet. Passate come seconde alla fase interprovinciale si sono scontrate contro Verona imponendosi 3 a 0 per poi ritrovare nella finale regionale in quel di Rovigo ancora Osteria al Municipio dove c'è stato modo di restituire il risultato vincendo 3 a 0 e aggiudicandosi quindi il titolo di campionesse regionali.

A referto una rosa di 12 atlete con tante giocatrici con precedente esperienza nei campionati di serie guidate dai coach Bianchin e Sartor che hanno saputo mantenere coesa per tutta la stagione una squadra tanto vivace quanto eterogenea. Passione, grinta e tanto divertimento, questi infatti gli ingredienti vincenti che hanno condotto le ragazze del Selvana Fighters alla vittoria del campionato nazionale CSI femminile. Atelete: Giulia Carraro, Francesca Giusto, Ermanna Piras, Valentina De Nardi, Serena Zanatta, Ambra Cecconi, Valentina Carlesso, Valentina Bodi, Sara Brisotto, Elena Sartorato, Arianna Frison, Margherita Cattai, Arianna Frison.