Ad Asolo in scena il progetto "Easy bike on the road" per la "Settimana dello sport"

ASOLO Lo sport, specialmente per i giovani, deve essere sopratutto un momento di divertimento, ma anche di aggregazione, di crescita, di educazione e di conoscenza del territorio, per questo l'Istituto Comprensivo di Asolo, in collaborazione con l'U.C. Asolana e l'Amministrazione Comunale, hanno organizzato un incontro per la "Settimana dello sport", il cui tema era legato all'educazione stradale, la sicurezza in bicicletta, ma si svilupperà in un progetto educativo e formativo interdisciplinare sulla conoscenza della bicicletta, sul turismo in bicicletta, con la costruzione di una mappa interattiva.

All'evento partecipano le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Asolo, seguiti dai docenti delle varie discipline coinvolte, ma anche dagli istruttori della locale Associazione Ciclistica, oltre che dal Comando della Polizia Locale. E' doveroso ricordare che la Polizia Locale è da tempo impegnata sul territorio e nello specifico nelle scuole, per sensibilizzare e formare con corsi teorici e pratici, i giovani delle scuole di Asolo riguardo la sicurezza e l'educazione stradale. Ha destato molto interesse la prova sulla “pista di educazione stradale” creata all'uopo nel parcheggio delle Scuole Medie di Asolo. Il Progetto “Easy bike” mira a coinvolgere attivamente i ragazzi sulle numerose argomentazioni: le bicicletta ed i suoi accessori, il suo controllo periodico, la sua funzionalità e l'utilizzo corretto, il comportamento da tenere sulla strada, il rispetto della segnaletica stradale ed i diritti e doveri del ciclista, l'utilizzo del casco come presidio salvavita.

Nei prossimi mesi i ragazzi saranno gli attori principali nella creazione di una mappa turistica dei Comuni di Asolo, Castelcucco e Monfumo, che prevede la georeferenziazione dei numerosi siti da visitare, ma anche punti di interesse, altimetria, distanze e luoghi d'accoglienza. “Asolo e il territorio dell'Asolano e della Pedemontana – afferma il Sindaco Mauro Migliorini – hanno già naturalmente una vocazione cicloturistica. Ben vengano queste iniziative di sinergia tra il mondo della scuola e il territorio. Iniziative che aiutano i nostri ragazzi a conoscere la meraviglia del nostro territorio. Non dimentichiamo poi, che nel giro di pochi chilometri ci sono aziende che producono biciclette, selle, abbigliamento e scarpe, non solo per ciclisti, ma anche per cicloturisti...una sorta di distretto del ciclismo, che deve essere apprezzato dai nostri ragazzi, come non possiamo scordare che Asolo è stata sede di Tappa del Giro d'Italia nel maggio 2016”.

