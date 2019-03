Vanessa Fraccaro medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di Muay Thai

«A nome dell'Amministrazione Comunale e della Città di Asolo, vorrei esprimere le più sincere congratulazioni all'atleta asolana, Vanessa Fraccaro, che, ai Campionati Mondiali di Muay Thai (boxing thailandese) a Bangkok, ha recentemente conquistato la medaglia d'oro, battendo in finale la rappresentante del Brasile, regalando alla Città di Asolo grandissima soddisfazione e orgoglio» . Lo scrive in una nota Mauro Migliorini, Sindaco di Asolo che rivolge all'atleta "complimenti vivissimi per il traguardo raggiunto e un augurio per un futuro sempre ricchissimo di soddisfazioni".