Un salto di categoria per volta, senza mai retrocedere: l’Asolo Volley è promosso in B2

ASOLO Un salto di categoria per volta, senza mai retrocedere. E così, a 33 anni dalla fondazione, l’Asolo Volley approda in una categoria nazionale. E’ di sabato scorso la matematica promozione in serie B2, frutto di 21 vittorie su 24 incontri disputati. La quadra è allenata da Antonio Civiero con, al suo fianco, Matteo Visentin, Silvia Silvestri e il preparatore Alberto Settin. L’esperto Civiero, alla sua 26^ promozione in carriera, racconta: «Dopo che l’anno scorso avevamo raggiunto i play off, molte atlete hanno deciso di accasarsi altrove. Per questo motivo abbiamo dovuto rifare la squadra giocando l’intera stagione con due soli centrali e per metà annata con un solo palleggiatore. Nonostante ciò, siamo partiti subito forte e dopo poche partite avevo capito che l’annata avrebbe regalato soddisfazioni inaspettate».

A marzo, due sconfitte consecutive hanno rischiato di rovinare la magnifica cavalcata: «E’ stato il momento della svolta. E’ emerso il gruppo che con grande volontà non si è abbattuto, anzi. Ha ripreso in mano le redini del campionato e ha concluso in maniera vittoriosa la stagione. E’ stata un’annata strana, abbiamo vinto una scommessa».

Gongola il presidente Sergio Bordignon, fondatore della società. L’Asolo Volley, che si allena a San Vito di Altivole e nelle medie di Asolo, consta oggi di 120 tesserate con Gatto e Bittante, protagoniste della promozione, cresciute nel vivaio: «Diamo ad Asolo una categoria elevatissima. Mi auguro che sia di richiamo per il nostro settore giovanile che coltiviamo in collaborazione con il Riese e il Bessica. Sono contento per le ragazze: per costanza e determinazione, hanno meritato la vittoria del campionato».

Le atlete : Danieli Giorgia, Fiorese Elisa, Bittante Ilaria, Ferraro Giada, Gatto Sonia, Trevisan Alice, Zavarise Elisa, Artuso Marina, Pozzebon Francesca, Mazzoccato Giada. Civiero Antonio 1° allenatore, Visentin Matteo 2° allenatore, Silvestri Silvia scoutman.

