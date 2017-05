Astoria Vini: il 100° Giro d'Italia è da record. Carovana rosa pazza per le bollicine di Marca

SUSEGANA Si conclude insieme al Giro anche il grande viaggio di Astoria Vini al seguito della carovana. Tre settimane di promozione, con la bottiglia rosa ufficiale della corsa a fare da protagonista, dal vivo e sugli schermi televisivi. “Per noi è il sesto anno da fornitori ufficiali, ma mai come quest’anno abbiamo visto tanto entusiasmo nei confronti del Giro d’Italia in generale e della nostra bottiglia in particolare – racconta Filippo Polegato, export manager Astoria e quarta generazione di viticoltori della famiglia Polegato, proprietaria del marchio - Abbiamo rifornito centinaia di locali e ristoranti, in azienda arrivavano ogni giorno telefonate per sapere dove trovare la bottiglia da collezione del 100° Giro d’Italia: le vendite sono quasi a quota 50 mila. Il Giro è un grande evento popolare, tutti ne vogliono un ricordo". Oltre al vino ufficiale, Astoria brinda anche coi singoli team, essendo fornitore sia del team Bahrain Merida di Vincenzo Nibali (per i cui brindisi realizza uno spumante analcolico), che del team Trek Segafredo.

La curiosità: il grande Giro di Nairo Quintana ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e dei media colombiani al seguito della Carovana, un entusiasmo che si è trasferito anche su Astoria, che col paese sudamericano ha un feeling speciale. La Colombia è infatti il Paese natale di Filippo Polegato, figlio del titolare di Astoria, Paolo Polegato; Filippo è diventato il simbolo di questo gemellaggio Italia-Colombia che, sperano i giornali colombiani, si potrà festeggiare in grande stile a Milano.