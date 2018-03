Mondiali di scherma a Verona: tra i convocati anche tantissimi giovani trevigiani

TREVISO Sono stati presentati ieri nel salone d'onore del CONI alla presenza del vertice dello sport italiano, Giovanni Malagò, del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, e del Presidente del Comitato organizzatore Verona2018, Luca Campedelli, i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani Verona2018 che si svolgeranno dal 1. al 9 aprile al Cattolica Center scaligero e che vedranno in pedana oltre 1250 atleti in rappresentanza di 130 Paesi. Si tratta dell'appuntamento più importante per la scherma giovanile internazionale e, soprattutto, è la rassegna internazionale che coinvolge il numero più elevato di partecipanti e di Nazioni. Dei 40 atleti convocati dai commissari tecnici azzurri, ben undici sono cresciuti schermisticamente in Veneto e avranno la possibilità di giocarsi “in casa” le loro carte.

L'Italia arriva all'appuntamento iridato dopo l'ottima spedizione ai Campionati Europei Cadetti e Giovani svoltasi a Sochi e che ha portato un totale di 20 medaglie. Entrando nel dettaglio delle convocazioni degli atleti Vi, nel fioretto indosseranno la maglia azzurra Filippo Quagliotto (CS Montebelluna) e Martina Favaretto (CS Mestre), reduce da 4 medaglie agli Europei di Sochi, mentre Eleonora Berno (Comini Padova) sarà la riserva del terzetto azzurro. A Martina Favaretto saranno richiesti gli straordinari perché sarà al via anche nella gara Under 20, categoria nella quale è Campionessa Europea in carica; con lei ci saranno Marta Ricci (Comini Padova) e, nella prova maschile, Davide Filippi (Comini Padova), Vicecampione Europeo in carica, e Pietro Velluti Franzì (CS Mestre). Nella spada metà del quartetto d’oro Under20 di Sochi è trevigiano: Beatrice Cagnin (Lame Trevigiane in forza all’Aeronautica Militare) ed Eleonora De Marchi (Scherma Treviso in forza alle Fiamme Oro) saranno al via sia nell’individuale sia nella competizione a squadre. Nella sciabola Beatrice Dalla Vecchia – atleta del Champ di Napoli, nata e cresciuta sulle pedane dell’Officina della Scherma di Mirano – sarà in gara nella prova individuale e a squadre Under20, mentre i compagni di sala Alberto Cederle e Matteo Nigri (Petrarca Padova) saranno le riserve rispettivamente nell’U20 e nell’U17. Tra i tecnici, oltre al Commissario Tecnico del Fioretto, Andrea Cipressa, a supportare gli atleti ci sarà il Maestro veneziano del CS Mestre, Michele Venturini. Per quanto riguarda il programma gare, le prime a salire in pedana, nel giorno di Pasqua, saranno le spadiste Cagnin e De Marchi, impegnate anche martedì 3 nella prova a squadre. Mercoledì 4 (individuale) e venerdì 6 aprile (squadre) toccherà a Beatrice Dalla Vecchia nella sciabola; dal 7 al 9 aprile, invece, sarà la volta della nutrita pattuglia di fiorettisti.