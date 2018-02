Atletica, Awah e Calesso trionfano nel biathlon esordienti di Zero Branco

ZERO BRANCO Ishmael Awah (Vittorio Atletica) e Anita Calesso (Atl. Stiore Treviso) si sono imposti nelle gare di prove multiple che ieri, sabato 17 febbraio, nella palestra degli impianti sportivi di via Corrado a Zero Branco, hanno coinvolto oltre cento atleti della categoria esordienti A. In cartellone, per tutti, un biathlon costituito da 30 metri di corsa a ostacoli e salto in lungo. Awah ha nettamente preceduto Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) e Feyisa Campigotto (Trevisatletica). La Calesso si è lasciata alle spalle Isabella Calzolari (Trevisatletica) e Sara Greggio (Atl. Stiore Treviso). Ottima l’organizzazione dell’Atletica Quinto Mastella, in collaborazione con il Comitato provinciale della Fidal.

I risultati. Biathlon esordienti A maschili: 1. Ishmael Awah (Vittorio Atletica) 2.132 (5”6/30 ostacoli; 4.20/salto in lungo), 2. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) 1.538 (6”1; 3.40), 3. Feyisa Campigotto (Trevisatletica) 1.538 (6”1; 3.40), 4. Valentino Stremiz (Vittorio Atletica) 1.475 (6”1; 3.20), 5. Alessandro Sforzin (Trevisatletica) 1.475 (6”1; 3.20), 6. Riccardo Varacalli (Atl. San Biagio) 1.475 (6”1; 3.20). Biathlon esordienti A femminili: 1. Anita Calesso (Atl. Stiore Treviso) 1.762 (6”2/30 ostacoli; 4.00/salto in lungo), 2. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 1.619 (6”2; 3.60), 3. Sara Greggio (Atl. Stiore Treviso) 1.580 (6”3; 3.60), 4. Gioia Genovese (Trevisatletica) 1.527 (6”1; 3.20), 5. Angela Guerra (Atl. Tre Comuni) 1.374 (6”5; 3.20), 6. Marta Calzolari (Trevisatletica) 1.339 (6”4; 3.00).

Gallery