Atletica, campionati regionali e staffette in piazza nel weekend

Lo stadio comunale di San Biagio di Callalta ospita una delle ultime rassegne della stagione regionale su pista. L’anello di via Olimpia, sabato 5 ottobre, sarà sede del campionato regionale ragazzi di società. Oltre 600 atleti saranno impegnati in un pomeriggio di gare che coinvolgerà 18 formazioni maschili e altrettante femminili, sulla base delle classifiche risultanti dalle fasi provinciali. La manifestazione, organizzata dall’Atletica San Biagio, inizierà alle 15.15.

Un pomeriggio di corsa anche a Santa Lucia di Piave. Domenica 6 ottobre, a partire dalle 15.30, Piazza 28 Ottobre 1918 ospiterà il campionato provinciale giovanile di staffette su strada. In gara le categorie ragazzi e cadetti, che si sfideranno nella staffetta 3x800. Di contorno, una staffetta per esordienti A (3x500) che non concorrerà per il titolo provinciale. “Staffette in piazza” – questo il nome della manifestazione – è organizzata dall’Atletica Santa Lucia di Piave con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comitato provinciale Fidal di Treviso. Ecco il programma della manifestazione. 15.30: esordienti A mista (3x500). 15.45: ragazze (3x800). 16: ragazzi (3x800). 16.15: cadette (3x800). 16.30: cadetti (3x800). 17: premiazioni.