Atletica: weekend in pista a Quinto e San Biagio di Callalta

Due appuntamenti giovanili nel weekend dell’atletica provinciale. Sabato 25 maggio, dalle 15.30, manifestazione agli impianti sportivi di Quinto, dove la categoria esordienti A sarà impegnata in un triathlon (40 metri, palla e lungo). Mentre gli esordienti B e C sono attesi dal Giocatletica. Organizza l’Us Atletica Quinto. Domenica 26 maggio, dalle 9.30, sulla pista di San Biagio di Callalta, prova del Trofeo Giovanile Veneto e dei campionati provinciali di società per la categoria ragazzi. Otto le gare in programma: 60 ostacoli, 1000, lungo e vortex maschile; 60, 2 chilometri di marcia, alto e peso femminile. Organizza l’Atletica San Biagio.